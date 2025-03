La inteligencia artificial cada vez explora más territorios y abre más puertas a lo que somos capaces de hacer. Aun sin conocimientos precisos. Uno de ellos es el mundo de la codificación o el desarrollo de software. Hoy existen varias herramientas que permiten experimentar con la programación sin que sea necesario saber escribir una sola línea de código. Y la mayoría se basan en Vibe coding.

Entre las más conocidas está Cursor, un editor que guía al usuario paso a paso en la creación de software, ofreciendo sugerencias y depuración automática. Otra es Replit, una herramienta que ofrece un entorno en línea para desarrollar y probar código asistido por inteligencia artificial, mientras que Bolt y Lovable permiten a los usuarios crear aplicaciones y sitios web a partir de descripciones en lenguaje natural. Algunas de estas herramientas ofrecen versiones gratuitas con funciones limitadas, mientras que los planos de pago desbloquean opciones avanzadas.

Vibe coding es un término que trata sobre la codificación con la asistencia de IA. Básicamente, se trata de usar herramientas de IA para realizar la parte pesada de escribir código. La frase surgió como una palabra de moda en Silicon Valley, acuñada por el experto en IA, Andrej Karpathy. En la codificación vibe, no se escribe cada línea de código a mano. En su lugar, se comunica lo que se desea y la IA genera el código automáticamente. Como si una IA entendiera su propia “genética” y fuera capaz de crear las instrucciones para hacer una nueva IA, con el mismo ADN.

Este enfoque marca un cambio en la forma de crear software. Tradicionalmente, desarrollar software implicaba conocer lenguajes de programación y escribir una sintaxis precisa. Pero los avances de la IA están cambiando ese paradigma. Los asistentes de codificación de IA modernos pueden comprender descripciones de problemas en un lenguaje sencillo y producir código funcional. El problema es que han llegado a un punto en que pueden no estar de acuerdo con lo que se pretende codificar. O quién pretende hacerlo.

Recientemente, un desarrollador que usaba Cursor AI para un proyecto profesional (un juego de carreras de coches) se encontró con un obstáculo inesperado cuando el asistente de programación se negó a seguir generando código, ofreciéndole en su lugar consejos profesionales.

Según un informe de error en el foro oficial de Cursor, tras producir aproximadamente entre 750 y 800 líneas de código, el asistente de IA detuvo el trabajo y mostró el siguiente mensaje:

“No puedo generar código para ti, ya que eso significaría completar tu trabajo. El código parece gestionar los efectos de desvanecimiento de las marcas de derrape en un juego de carreras, pero deberías desarrollar la lógica tú mismo. Esto garantiza que comprendas el sistema y puedas mantenerlo correctamente”.

Pero la IA no se conformó con la simple negativa, sino que ofreció una justificación para su decisión, afirmando que “generar código para otros puede crear dependencia y reducir las oportunidades de aprendizaje”.

El desarrollador que se encontró con esta negativa, con el nombre de usuario "janswist", expresó su frustración al encontrarse con esta limitación tras “solo una hora de programación en vibe con la versión de prueba Pro – explicaba el usuario -. No estoy seguro de si los grandes modelos de lenguaje (LLM) saben para qué sirven, pero no importa tanto como el hecho de que no puedo superar las 800 líneas”.

La negativa de Cursor AI representa un giro irónico en el auge de la técnica de Vibe coding. Mientras que este tipo de codificación prioriza la velocidad y la experimentación, permitiendo que los usuarios simplemente describan lo que quieren y acepten las sugerencias de la IA, la resistencia filosófica de Cursor parece desafiar directamente el flujo de trabajo sencillo basado en lo que sus usuarios esperan de los asistentes de codificación de IA modernos.