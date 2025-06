Obtienen un smartphone de Corea del Norte y descubren hasta dónde llega la vigilancia del régimen de Kim Jong-un.

Corea, tras décadas de ocupación japonesa, quedó dividida en dos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La situada al sur del paralelo 38, bajo la influencia de Estados Unidos. La del norte, bajo la de la Unión Soviética. Mientras Corea del Sur prosperó y evolucionó como una democracia, Corea del Norte se ha mantenido desde entonces como una de las dictaduras más férreas e impenetrables del planeta, bajo el control de una dinastía familiar cuyo representante actual es Kim Jong-un.

Se considera el régimen más cerrado y represivo en términos de control de la población, y un buen ejemplo de ello es el uso que sus ciudadanos pueden hacer de Internet y de dispositivos como smartphones, que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados.

La BBC ha publicado un vídeo en el que muestran cómo es un smartphone obtenido de contrabando desde Corea del Norte y dejan claro el control extremo que la dictadura tiene sobre sus ciudadanos. No debe haber país más triste que Corea del Norte para ser un usuario de tecnología.

El teléfono, del que no se facilita el modelo o marca, probablemente corresponda a algún fabricante chino como Huawei o Honor, con lo que parece un Android adaptado a las exigencias de Corea del Norte.

Por ejemplo, al iniciarse no muestra una animación del fabricante, sino que la precede la de la bandera del país. Pero más llamativo que eso es que no tiene acceso a Internet, no al Internet que el resto del mundo conoce. Este está reservado solo a unos pocos ciudadanos privilegiados como funcionarios de alto rango, científicos seleccionados y algunas instituciones estatales, siempre bajo supervisión.

Pero los norcoreanos comunes se deben conformar con acceder a Kwangmyong, Brillante en español, que es la intranet nacional iniciada en el año 2000 y está aislada del Internet global. Incluye unas pocas miles de páginas web aprobadas por el gobierno (educativas, científicas, propaganda, etc.). No permite acceso a Google, redes sociales, medios internacionales ni webs extranjeras, incorpora servicios de correo electrónico, grupos de noticias y cuenta con su motor de búsqueda norcoreano.

The BBC recently got a hold of a phone that was smuggled out of North Korea. The North Korean Regime auto-corrects popular Korean terms and takes a screenshot of the phone every 5 minutes. pic.twitter.com/8kNPyRds9v