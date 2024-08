Pantsir-SMD-E, la nueva contramedida de Rusia contra los ataques con drones de Ucrania.

La compañía estatal rusa Rostec ha anunciado una nueva variante de su sistema de defensa aérea de corto alcance Pantsir. El Pantsir-SMD-E puede cargarse con hasta 48 interceptores pequeños y está diseñado para ayudar a proteger infraestructuras críticas de amenazas aéreas no tripuladas, según informa en un comunicado. Durante los últimos meses de la guerra, las fuerzas ucranianas han estado lanzando ataques con drones contra bases militares e instalaciones industriales cada vez más dentro de Rusia y esta nueva variante viene a reforzar las defensas en su territorio.

El Pantsir-SMD-E se ha presentado en la exposición Army 2024, que finaliza hoy, en el Parque Patriot en Kubinka, a las afueras de Moscú. La variante SMD-E se expuso en una configuración estática autónoma, pero puede integrarse en diversos camiones tácticos u otras plataformas, incluidas embarcaciones, como los tipos anteriores de Pantsir.

La nueva variante SMD-E del Pantsir tiene una torreta que puede cargarse con hasta 12 misiles superficie-aire de corto alcance de la serie 57E6, hasta 48 interceptores de muy corto alcance TKB-1055, o una combinación de ambos. El TKB-1055 es un desarrollo relativamente reciente centrado en derrotar amenazas de drones y tiene un alcance máximo de poco más de 7 kilómetros, mientras que el 57E6-E llega a casi 20 kilómetros.

🇷🇺 The Pantsir-SMD-E air defense missile system for the defense of stationary objects was brought to the Army-2024 forum. This is a new stage in the development of Pantsir, designed primarily to combat drones in the context of an ongoing special military operation.



