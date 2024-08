Rusia presenta el primer vehículo de artillería no tripulado del mundo armado con un cañón de 122 mm.

Army 2024 es una exposición internacional de defensa y seguridad que organiza el Ministerio de Defensa de Rusia cada año y que estos días está teniendo lugar en Moscú. En ella se exhiben una amplia gama de equipos militares, armas, vehículos, sistemas de defensa y tecnologías avanzadas de diversas ramas de las Fuerzas Armadas rusas, y entre las novedades presentadas este año se encuentra el primer vehículo terrestre no tripulado, UGV por sus siglas en inglés, de artillería del mundo. Según recoge el medio Militarnyi, está basado en el chasis robótico sobre orugas MTS-15, armado con un cañón D-30 de 122 mm y combina la versatilidad y movilidad de un vehículo sobre orugas con el poder destructivo y la precisión de la artillería tradicional.

El D-30 es un obús remolcado de 122 mm de diseño soviético que se introdujo en la década de los 60 y desde entonces se ha convertido en una de las piezas de artillería más utilizadas en el mundo. Conocido por su durabilidad, fiabilidad y versatilidad, el D-30 cuenta con un sistema de soporte de tres patas distintivo que proporciona una plataforma de disparo estable y permite una rotación rápida de 360 grados. Su capacidad para disparar una variedad de tipos de municiones lo hace efectivo tanto en roles de fuego directo como indirecto. El D-30 ha sido empleado por numerosos países en una amplia serie de conflictos, ganándose una reputación como un sistema de artillería robusto y eficaz.

Robotic version of D-30 howitzer to be shown at Army-2024 forum



The widely used 122mm howitzer D-30 is proposed to be installed on the MTS-15 robotic highway. The crew will be able to control it remotely at a distance of up to 500 meters to avoid counter-battery fire.



The D-30… pic.twitter.com/RKVeTz6Drt