El círculo azul, también conocido como la IA de WhatsApp o Meta AI, llegó a la aplicación de mensajería en España el pasado marzo. Inicialmente, con soporte para seis idiomas, que con el paso de los meses se ha ampliado. Sin embargo, entre estos no se encuentra ninguna de las lenguas cooficiales de España, ni ninguna otra del continente europeo que pueda considerarse minoritaria.

Esto no tiene nada de raro, dado que se trata de herramientas globales aún muy jóvenes que, lógicamente, se decantan por las lenguas de mayor uso. Aunque otras como ChatGPT o Copilot sí lo hacen, lo sorprendente no es que la IA de Meta no utilice el catalán, el vasco o el gallego, sino que comienza a hacerlo y luego cambia de opinión, en un sorprendente ejercicio de aparente autocensura del chatbot.

Si un usuario realiza una pregunta, pongamos que en catalán, Meta AI comienza a entregar la respuesta en el mismo idioma en el que se le ha solicitado, para, al cabo de unos instantes y antes de terminarla, borrarla y sustituirla por el siguiente mensaje: 'No hablo Catalan todavía, pero estoy aprendiendo. Te enviaré un mensaje cuando podamos hablar en Catalan.'

La palabra 'Catalan' sin tilde se debe a que, en la construcción de esta respuesta, el chatbot pone el nombre de la lengua en inglés. Así que, cuando se le pregunta en vasco o gallego, el chatbot señala que no habla 'Basque' ni 'Galician', aunque se está expresando en castellano.

El mensaje que entrega WhatsApp cuando se le habla en una lengua cooficial. Alfredo Biurrun.

El comportamiento es, desde luego, inusual, y ha provocado quejas en redes sociales de hablantes de estas lenguas. Una cosa es que el chatbot no soporte un idioma y otra que demuestre que sí lo hace para, a continuación, decirte que no es así.

Más curioso aún: si se utiliza la inteligencia artificial de Meta en Estados Unidos, allí no tiene problema en usar el catalán, como han comprobado desde el portal Xataka.

Preguntando sobre esta cuestión, Meta se ha limitado a señalar que actualmente Meta AI solo está disponible en 13 idiomas: árabe, inglés, francés, alemán, hindi, hindi en alfabeto romanizado, indonesio, italiano, portugués, español, tagalo, tailandés y vietnamita. De todos ellos, los que menos hablantes tienen, italiano y tailandés, rondan los 70 millones cada uno. Muy lejos de los casos del catalán, el vasco y el gallego.

Dado que el chatbot no muestra problemas en hablar en esas lenguas fuera de la UE, se podría pensar que esta limitación está relacionada con la exigente regulación europea, que hizo que Meta no lanzara su IA por estos lares hasta el pasado marzo. Pero, como se ha mencionado, otros chatbots no tienen ese comportamiento, por lo que habría que buscar la explicación en otro lado.

Lo más razonable es pensar que en Meta aún no consideran suficientemente entrenada su IA en estos idiomas y que tiene una mayor propensión a cometer errores en estas y otras lenguas europeas que no cuentan con una masa de hablantes tan grande como las oficialmente soportadas. Pero la capacidad está ahí y, más pronto o más tarde, terminará por estar disponible para los usuarios.