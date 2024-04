No es la primera vez que se acusa a una IA de ser racista. También hemos visto casos de otras que se comportan de modo homofóbico, pero pensábamos que eso había quedado en el pasado hasta que una prueba con la IA de Meta, ha demostrado lo contrario.

Para este generador de imágenes impulsado por IA la posibilidad de unir en una misma imagen hombre asiático y amiga caucásica, hombre asiático y esposa blanca, mujer asiática y esposo caucásico, o cualquier otra combinación similar, es imposible.

Aunque se busquen alternativas como caucásico, blanco, europeo, ninguna opción respondía a las propuestas. Pero el problema no quedó allí, tampoco aceptaba las relaciones de amistad entre personas de diferentes colores de piel.

So close! That is an Asian lady 💕pic.twitter.com/fCi1oNzmRs

