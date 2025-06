Qué es la estafa del Bizum inverso que te puede hacer perder hasta 1.000 € en 1 segundo.

Bizum, el proveedor de servicios de pago respaldado por 34 entidades bancarias desde hace casi una década, cerró 2024 con más de 27 millones de usuarios y habiendo movido en transacciones entre usuarios, en ese año, más de 44.000 millones de euros en algo más de 1.000 millones de bizums. Estas operaciones han sido mayoritariamente pagos entre familiares y amigos, compras online, donaciones y cobros y pagos en Loterías y Apuestas del Estado. Con esta implantación, no es de extrañar que la plataforma sea objeto de tácticas por parte de los ciberdelincuentes para estafar a los usuarios y una de ellas es el llamado Bizum inverso del que ha alertado el INCIBE.

En una alerta reciente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad explica que el Bizum inverso es un fraude en el que el estafador envía una solicitud de dinero en lugar de un pago a la víctima, que pensando que se trata de lo segundo acepta y pierde una determinada cantidad. El tope máximo que permite Bizum es de 1.000 euros en una transacción, aunque si se repite la estafa y la víctima no se da cuenta de la trampa se puede llegar a un máximo de 2.000 € en un día y de 5.000 en un mes, los límites operativos que permite Bizum.

Para ilustrarlo, el INCIBE cita el caso real de una usuaria de una plataforma de compraventa online que fue contactada por un supuesto comprador interesado en su vehículo. Este le ofreció una señal de 500 € para reservarlo y, sin sospechar, nada, la víctima aceptó el Bizum del estafador. Sólo que no era un pago, sino un cobro que autorizó confiadamente y cuyo importe se retiró de su cuenta. El ciberdelincuente, al darse cuenta de que no había levantado sospechas, trató de repetir la operación con una cantidad mayor, pero esto hizo sospechar a la víctima que descubrió entonces que no había recibido 500 € sino que los había entregado.

Cómo identificar un Bizum inverso

El INCIBE enumera las señales de alarma que pueden indicarte que estás siendo víctima de un intento de Bizum inverso:

Si alguien te contacta a través de una plataforma de compraventa, revisa cuidadosamente su perfil , su historial de actividad y el tiempo que lleva registrado en el sitio.

a través de una plataforma de compraventa, , su historial de actividad y el tiempo que lleva registrado en el sitio. Desconfía si la otra persona te insiste en que aceptes un pago por Bizum sin darte tiempo para revisar los detalles , utilizando excusas como la urgencia o la falta de tiempo.

si la otra persona te insiste en que aceptes un pago por Bizum , utilizando excusas como la urgencia o la falta de tiempo. Sospecha si el comprador acepta pagar de inmediato sin hacer preguntas , sin intentar negociar y sin mostrar interés por el estado del producto, incluso si el precio es elevado.

si el comprador acepta pagar de inmediato , sin intentar negociar y sin mostrar interés por el estado del producto, incluso si el precio es elevado. Presta atención a mensajes que resulten incoherentes , mal redactados o con estructuras extrañas.

, mal redactados o con estructuras extrañas. Desconfía de contactos desde números desconocidos que te ofrecen productos o servicios con precios excesivamente bajos o condiciones demasiado ventajosas.

Cómo prevenir un Bizum inverso

Las medidas de prevención que debes tener, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, son:

Antes de actuar, asegúrate de comprobar si el mensaje recibido corresponde a un ingreso que vas a recibir o, por el contrario, a una solicitud de pago que te están haciendo.

si el mensaje recibido corresponde a un ingreso que vas a recibir o, por el contrario, a una solicitud de pago que te están haciendo. Si una persona conocida te pide dinero por Bizum , verifica su identidad mediante otro canal, como una llamada telefónica.

, verifica su identidad mediante otro canal, como una llamada telefónica. Ten presente que, si eres el destinatario de un Bizum , no necesitas realizar ninguna acción: el dinero se ingresará automáticamente en tu cuenta.

, no necesitas realizar ninguna acción: el dinero se ingresará automáticamente en tu cuenta. No compartas datos personales ni bancarios con personas que no conoces o en las que no confíes plenamente.

con personas que no conoces o en las que no confíes plenamente. Desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas .

. Activa las notificaciones en tu aplicación bancaria para estar al tanto de cualquier movimiento y habilita la autenticación en dos pasos si está disponible.

en tu aplicación bancaria para estar al tanto de cualquier movimiento y si está disponible. No aceptes solicitudes de dinero provenientes de desconocidos.

Qué hacer si eres víctima de un Bizum inverso

En el caso de haber caído en la trampa, debes actuar con rapidez para intentar minimizar el impacto y aumentar las posibilidades de recuperar el dinero que has enviado. Sigue estos pasos: