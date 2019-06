El taxista con falda, nueva estrella en Twitter

Desde el pasado mes de septiembre, los taxistas de Vigo no pueden usar para su trabajo prendas como pantalón corto. Así lo recoge la normativa, que no incluye en la lista de prendas prohibidas la falda. A esto se ha acogido un conductor de taxi vigués para combatir la ola de calor. Sin embargo, su decisión no pasó desapercibida y fue denunciado a la policía local.