Semana de videojuegos y cómics: Children of the Sun y Hexed, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar una nueva semana de primavera con un plantel repleto de estrenos en el sector del ocio interactivo. Como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 8 y el 12 de abril de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos. Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre ‘Childen of the Sun’, ‘House Flipper 2’ y ‘Broken Roads’. Por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic para complementar nuestra oferta de ocio. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 8 de abril se publican ‘Spirit City: Lofi Sessions' (PC); y ‘Throne of Bone' (PC). El martes se estrenan ‘Gigantic: Rampage Edition’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC); ‘Children of the Sun’ (PC); ‘Botany Manor’ (PC); ‘The Devil Within: Satgat’ (PC); ‘Final Factory’ (PC); ‘Last Hope Bunker: Zombie Survival’ (PC); y ‘Yellow Taxi Goes Vroom’ (PC). El miércoles 10 se espera la llegada de ‘House Flipper 2’ (Xbox Series, PS5); ‘Broken Roads’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC); ‘Inkbound’ (PC); ‘Sky: Children of the Light’ (PC); ‘Yet Another Fantasy Title’ (PC); ‘Ereban: Shadow Legacy’ (PC); ‘Underspace’ (PC); y ‘Turbo Kid’ (PC). El jueves 11 de abril es turno de ‘Let’s! Revolution!’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch); ‘Loretta’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch); ‘Infection Free Zone’ (PC); ‘The Hungry Lamb: Traveling in the Late Ming Dynasty’ (PC); ‘Headquarters: World War II’ (PC); ‘Koe’ (PC); y ‘Sophia the Traveler’ (PC). Por último, el viernes 12 de abril está previsto el debut de ‘Anomaly Collapse’ (PC); y ‘Lotus Lantern: Rescue Mother’ (PC)

Children of the Sun – Lanzamiento 9 de abril de 2024

Plataformas: PC

Inspirado en series como ‘Hitman’, ‘Killer7’ y las películas de género Giallo, el nuevo videojuego de Devolver Digital combina acción, disparos y rompecabezas. Para conformar esta particular mezcla de géneros, ‘Children of the Sun’ pone al jugador en el papel de "La Chica", una joven con extraordinarias habilidades de artillería. Pero si pretende salir airosa de cada fase tendrá que analizar detenidamente el mapa, marcar a sus oponentes, posicionarse correctamente y elaborar un plan para eliminar todos los objetivos con un solo disparo. Según el propio distribuidor, es un título "corto, rápido, pero extremadamente rejugable", que se representa a través de "elegantes imágenes y una banda sonora experimental atmosférica".

House Flipper 2 – Lanzamiento 10 de abril de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series

‘House Flipper 2’, la continuación del juego de habilitación inmobiliaria desarrollado por Frozen District, llega a las consolas domésticas de Sony y Microsoft con mecánicas renovadas y funciones inéditas, de modo que ya es hora de volver a comprar y renovar casas. O tal vez quieras construir otras nuevas. El objetivo es dar una segunda vida a viviendas devastadas por el clima o el tiempo. El juego utiliza mecánicas de reparación de corte realista que permiten realizar todas las acciones necesarias ya sea para reparar, decorar o instalar muebles. Además, el usuario es administrador de su propio negocio, con total autonomía para elegir qué servicio le resulta más rentable entre una serie de correos electrónicos de reforma y decoración.

Broken Roads – Lanzamiento 10 de abril de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC

‘Broken Roads' es un RPG post apocalíptico ambientado en el inmenso desierto australiano, que promete una narrativa envolvente y un innovador sistema de moralidad. El formato propone a sus jugadores la supervivencia a través de la lucha, la forja de lazos y la superación de desafíos que determinarán su viaje por estas tierras salvajes. Con una clara inspiración en los videojuegos de rol tradicionales para ordenador, el título propone una narrativa en la que los jugadores tendrán que abrirse camino en una futura y desolada versión del territorio australiano. Además de combinar estos elementos en un sistema sin clases con opciones de desarrollo de personajes casi ilimitadas, el título también ofrece un sistema de moralidad. Esta función provocará que las opciones de diálogo y las decisiones que se tomen durante las misiones se vean influenciadas por la inclinación filosófica de los personajes.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Hexed’ escrito por Michael Alan Nelson, aplaudido autor de historias de terror (‘Day Men’, ‘28 días después’), despliega ante el lector una atractiva aventura de horror lírico con artes de Emma Ríos y Dan Mora. Continuamos con ‘Dominio Público’, que a grandes rasgos es nuestro primer contacto en castellano con el Premio Eisner a Mejor Serie Nueva 2023, una historia de codicia empresarial y arte con guion de Chip Zdarsky. La última de las recomendaciones de la semana se la lleva un Hombre Araña con sabor a pulp y género negro que se recoge en el maduro ‘Marvel Omnibus Spiderman Noir. La Colección Completa’.

Hexed Planeta Cómic

Hexed - Planeta cómic

Escrito por Michael Alan Nelson, ‘Hexed’ es una aventura de horror lírico que cuenta con el debut en el cómic estadounidense de los dibujantes Emma Ríos (‘Bella Muerte’) y Dan Mora (‘Once and Future’). Luci Jennifer Inacio Das Neves, a quien casi todo el mundo llama “Lucifer” a secas, es una ladrona de lo sobrenatural que ofrece sus servicios al mejor postor y que ha robado varios objetos fascinantes a los terribles habitantes del inframundo. Desde osos de peluche poseídos a cuadros embrujados, pasando por demonios ultraterrenos, Lucifer va a tener que valerse de todos los trucos que guarda en la manga para proteger a su familia y combatir contra los monstruos de su sórdida ciudad.

Dominio Público nº 1 - Spiderman Noir Planeta Cómic - Panini

Dominio Público nº 01 - Planeta cómic

Con ‘Dominio Público’, el ganador de varios premios Eisner Chip Zdarsky, planea de una forma muy interesante la eterna lucha histórica entre la codicia empresarial y el arte. “Basado en el cómic de éxito...” es la frase que ha perseguido al dibujante de cómics Syd Dallas durante décadas. “El Dominio”, el superhéroe creado por él ha generado películas, juguetes, videojuegos y mucho dinero, pero no es dueño de su creación. Ahora su hijo Miles está dispuesto a enfrentarse a la empresa culpable de la desgracia de su familia.

Marvel Omnibus Spiderman Noir. La Colección Completa - Panini

Se publican en nuestro país todas las aventuras de ‘Spiderman Noir’ en solitario, en un único volumen. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero cuando aquellos que tienen ese poder abusan de él, el pueblo tiene la responsabilidad de derribarlos. El año es 1933. Nueva York está gobernada por políticos corruptos, policías que no hacen nada por proteger a los inocentes y hombres de negocios sin escrúpulos. Es entonces cuando una araña cambia el destino de Peter Parker, pero no es la historia que esperas. Un Hombre Araña con sabor a pulp y género negro.