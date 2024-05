Semana de videojuegos y cómics: Senua's Saga: Hellblade II y Step by Bloody Step, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar otra primaveral semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo. Como de costumbre, hemos elaborado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 20 y el 24 de mayo de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales lanzamientos de los próximos días se encuentra ‘Senua's Saga: Hellblade II’, una de las obras más esperadas de los estudios Microsoft; ‘Paper Mario: La puerta milenaria’, para Switch, y la esperada edición para consolas del renovado ‘System Shock’, que se estrena para las máquinas de nueva generación de Microsoft y Sony.

También se espera la llegada de otras interesantes propuestas, entre las cuales se incluye ‘World of Goo 2’, ‘Galacticare’, ‘XDefiant’, ‘Haultii’, ‘Eternal Threads’, ‘Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord’ y más. En todo caso y por el mismo precio, además reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic para complementar nuestra oferta de ocio. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 20 de mayo se publica ‘Coffee Caravan’ (PC); y ‘Little-Known Galaxy’ (PC). El martes está previsto el estreno de ‘Senua’s Saga: Hellblade II’ (PC, Xbox Series); ‘System Shock’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Gestalt: Steam & Cinder’ (PC); ‘Paper Trail’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Móvil); ‘Xdefiant’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Synergy’ (PC); ‘Rooftops & Alleys: The Parkour Game’ (PC); ‘Taora: Survival’ (PC); ‘Anchors: Blockade Zone’ (PC); y ‘Office Life’ (PC). El 22 de mayo se reserva para ‘C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield’ (PC, PS5, Switch); ‘RKGK/Rakugaki’ (PC); ‘Venture to the Vile’ (PC); ‘Isles of Sea and Sky’ (PC); y ‘Lost in Tropics’ (PC). El jueves toca la puesta de largo de ‘Paper Mario: La puerta milenaria’ (Switch); ‘World of Goo 2’ (PC, Switch); ‘Eternal Threads’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Galacticare’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Hauntii’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Pine Hearts’ (PC, Switch); ‘Until Then’ (PC, PS5); ‘Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Serum’ (PC); ‘Crown Wars: The Black Prince’ (PC); ‘Duck Detective: The Secret Salami’ (PC); ‘Ships At Sea’ (PC); y ‘Star Trek: Resurgence’ (PC). El viernes 24 de mayo cerramos la agenda de novedades con ‘SunnySide’ (PC); ‘Esports Godfather’ (PC); y ‘Yusha Prototype’ (PC).

Senua’s Saga: Hellblade II– Lanzamiento 21 de mayo de 2024

Plataformas: Xbox Series, PC

Desarrollado por Ninja Theory, estudio adquirido por Xbox Games Studios en 2018, ‘Senua’s Saga: Hellblade II’ es, sin duda, el exclusivo para Xbox más esperado de los últimos tiempos. El juego seguirá los pasos de Senua en otro brutal viaje de supervivencia a través de los mitos de la Islandia vikinga. "Con la intención de salvar a aquellos que han sido víctimas de los horrores de la tiranía, Senua afronta una batalla para superar la oscuridad interna y externa." Con estos antecedentes, cualquiera que haya experimentado el primer título ya sabe qué esperar: una intensa experiencia centrada en la narrativa con unos valores gráficos y sonoros muy elevados, que darán cuerpo y sentido a una historia que se prevé brutal e impactante.

System Shock – Lanzamiento 21 de mayo de 2024

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

El popular shooter cyberpunk está a punto de aterrizar en PlayStation y Xbox de la mano de Nightdive Studios. Originalmente lanzado solo para Windows en 2023, el remake de ‘System Shock’ ofrece una combinación de la jugabilidad del icónico original con nuevos efectos visuales en alta definición, controles actualizados, una interfaz renovada, además de sonidos y música totalmente nueva, más enemigos, coleccionables, mapas, música, mecánicas y soporte DLSS. También nos permitirá explorar algunos de los claustrofóbicos entornos de la estación espacial de la que tendremos que escapar resolviendo rompecabezas particularmente complejos y haciendo frente a las criaturas que nos crucemos por el camino. En su versión para consola contará con todos los contenidos de la edición para PC, devolviendo a la pantalla una experiencia interactiva caracterizada por una trama narrativa fuertemente ligada a las interacciones con el escenario y a la constante sensación de desconcierto que sienten los jugadores.

Paper Mario: La puerta milenaria – Lanzamiento 23 de mayo de 2024

Plataformas: Switch

También conocido como ‘Paper Mario: The Thousand-Year Door’, el querido videojuego clásico de Game Cube, suma una versión con gráficos mejorados que se publica esta semana para Nintendo Switch. El relanzamiento se produce 20 años después de que la versión original del título de rol desarrollado por Intelligent Systems, se consolidara rápidamente como uno de los referentes de calidad de la franquicia. En líneas generales, la actualización del segundo juego de la serie no pretende variar demasiado los preceptos originales proponiendo a los jugadores el control de Mario en una misión en la que necesita localizar siete Estrellas de Cristal repartidas por el mundo.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Step by Bloody Step’, una obra magna de fantasía publicada originalmente por la editorial IMAGE, que los chicos de Planeta Cómic recogen en un completo volumen que no deberías perderte. A renglón seguido, asistimos viñeta a viñeta a “La Caída de la Humanidad”, en la versión que corresponde al universo de ‘El Planeta de los Simios’. Cerramos la selección semanal con una obra esencial para aquellos que buscan sumergirse en el mundo del cómic: ‘La narración gráfica’ de Will Eisner, que a partir de una edición actualizada recupera los principios y técnicas del legendario autor neoyorquino.

Step by Bloody Step Planeta Cómic

Step by Bloody Step - Planeta Cómic

‘Step by Bloody Step’ es una obra magna de fantasía de los nominados a los premios Eisner responsables de Coda (sélection officielle Angouléme 2021), Matías Bergara (‘Hellblazer’, ‘THE SCUMBAG’) y Si Spurrier (‘X-Men Legacy’, ‘Hellblazer,’). En este relato hay una niña. No tiene recuerdos ni nombre, tan solo tiene un Guardián. Un gigante acorazado que la protege de depredadores y escollos. Juntos recorrerán un extraordinario mundo de fantasía, pero si se apartan de la senda, el propio aire cobra vida, obligándoles a seguir adelante. ¿Por qué? La niña no lo sabe, pero por delante esperan cosas peores que bestias y bandidos. La civilización, con sus tentaciones y traiciones, pondrá a prueba su vínculo hasta más allá de sus límites.

El Planeta de los Simios 1 - La Narración Gráfica (Nueva Edición Actualizada) Panini Comics - Norma Editorial

El Planeta de los Simios 1 – Panini Comics

Una de las franquicias más queridas de la historia de la ciencia ficción regresa a Marvel Comics. Han pasado años desde que se propagó por primera vez la "gripe simia". El virus ALZ-113 ha arrasado la Tierra y, mientras los simios prosperan, la humanidad se desmorona. Mientras los investigadores buscan una cura, un grupo fanático de humanos tiene su propia solución: matar a todos los simios.

La Narración Gráfica (Nueva Edición Actualizada) – Norma Editorial

En ‘La narración gráfica’, Will Eisner, uno de los dibujantes de cómics más influyentes del siglo XX, expone los elementos fundamentales de la narración y la forma de aplicarlos en los cómics y las novelas gráficas. En un trabajo de gran valor para dibujantes y cineastas, Eisner cuenta cómo construir una historia y enseña los elementos básicos para crear una narración visual. Llena de ejemplos de su obra y de otros artistas como Art Spiegelman y Robert Crumb, esta obra analiza tanto los puntos clave de la narración gráfica, como el medio del cómic en general.