Semana de videojuegos y cómics: Shin Megami Tensei V y Star Wars - High Republic: La Espada, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar otra semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo y como de costumbre, hemos elaborado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre 10 y el 14 de junio de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales lanzamientos de los próximos días se encuentra, ‘Shin Megami Tensei V: Vengeance’, que nos invita a disfrutar de la historia original, pero con la implementación de una línea argumental totalmente nueva; ‘Monster Hunter Stories’ también se abrirá paso en otras plataformas y ‘Rocket Knight Adventures: Re-Sparked!’, propone una jugosa recopilación de las aventuras de la zarigüeya armada más querida de la industria.

Además de la trilogía ‘Kingdom Hearts’, que por fin llegará a PC a través de la plataforma Steam, también se espera la llegada de otras interesantes propuestas, entre las cuales se incluye ‘Bloodstained: Ritual of the Night Classic II’, ‘Roxy Raccoon's Pinball Panic’, ‘Magical Drop VI’, ‘Taskmaster VR’ y más. En todo caso y por el mismo precio, además reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic para complementar nuestra oferta de ocio. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

En ausencia de lanzamientos relevantes para el lunes, directamente saltamos en el calendario hasta el martes 11, fecha prevista para el estreno de ‘Rocket Knight Adventures: Re-Sparked!’ (PS4, PS5, Switch, PC); ‘V Rising’ (PS5); ‘Sunrise GP’ (Xbox One, Xbox Series, PC); y ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1+2’ (PC, Xbox). El 12 de junio se reserva para ‘Bloodstained: Ritual of the Night Classic II’ (PS4); y ‘Roxy Raccoon’s Pinball Panic’ (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series). El jueves toca la puesta de largo de ‘Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX’ (PC); ‘Kingdom Hearts III + Re Mind’ (DLC) (PC); ‘Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue’ (PC); y ‘Taskmaster VR’ (PC). El viernes 14 de mayo de mayo cerramos la agenda de novedades con ‘Monster Hunter Stories (PS4, PS5, PC); ‘Shin Megami Tensei V: Vengeance’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC); ‘Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4, PS5, PC); ‘Magical Drop VI’ (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series); ‘Legend of Mortal’ (PC); ‘SunnySide’ (PC); y ‘The Heroes Around Me’ (PC).

Rocket Knight Adventures: Re-Sparked! – Lanzamiento 11 de junio de 2024

Plataformas: Switch, PC, PS4, PS5

Esta semana se estrena una interesante colección de clásicos que incluye ‘Rocket Knight Adventures’, ‘Sparkster: Rocket Knight Adventures 2’ y ‘Sparkster’, tres videojuegos de los años 90 que marcaron las consolas de la generación de 16 bits en Super Nintendo y Mega Drive. Además de nuevas animaciones, también se incorporan al formato funciones inéditas, como, por ejemplo, una herramienta para rebobinar en un determinado momento del juego, una opción para ir directamente a los enfrentamientos con los jefes, guardado del progreso y una especie de museo virtual con nuevos elementos de la franquicia.

Shin Megami Tensei V: Vengeance – Lanzamiento 14 de junio de 2024

Plataformas: PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

La última entrega de la serie, ‘Shin Megami Tensei V: Vengeance’, nos invita a disfrutar de la historia original en su totalidad, pero aderezada con una línea argumental totalmente nueva. A nivel plástico se ha actualizado por completo con efectos visuales adaptados a las consolas modernas. En esta línea se han remozado zonas, demonios y música para reforzar un sistema de combate que también promete mejoras como más fluidez y variedad de posibilidades.

Este RPG ambientado en una guerra entre ángeles y demonios se reparte en dos vías argumentales diferenciadas. La primera, el "Canon de la Creación" explora la historia original narrada en ‘Shin Megami Tensei V’ desarrollando el eterno conflicto entre ángeles y demonios, en el que el protagonista lucha por el destino del mundo. La segunda opción, que han llamado el "Canon de la venganza", es una ruta completamente nueva que promete “una dramática epopeya de ajuste de cuentas.”

Monster Hunter Stories – Lanzamiento 14 de junio de 2024

Plataformas: PC, Switch, PS4, PS5

Casi 20 años después de su primer título, la popular franquicia de Capcom lanza esta semana una versión remasterizada de ‘Monster Hunter Stories’. El original de 2016 es conocido por llevar el mundo de ‘Monster Hunter’ a nuevas direcciones. Aquí no cazas monstruos, los crías. Con esto en mente, la primera entrega de la serie paralela regresa completamente doblada con características adicionales como un nuevo modo Museo donde escuchar música y un espacio para ver ilustraciones conceptuales. La nueva versión también aporta otra serie de mejoras al juego, como gráficos actualizados, movimientos más eficientes y un mayor rendimiento en relación al producto que se lanzó originalmente.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Star Wars – High Republic: La Espada’ de Charles Soulé. El escritor súper ventas nominado a los Premios Eisner es un viejo conocido en este universo, ya que se ha encargado de guionizar series de cómics como ‘Lando’ o ‘Obi-Wan’, así como ‘Darth Vader’ o ‘Poe Dameron’. También la miniserie ‘El ascenso de Kylo Ren’ o el videojuego ‘Star Wars Battlefront II’. A renglón seguido, asistimos viñeta a viñeta a un festín de historias zombis protagonizadas por los héroes de Marvel en ‘Blanco, Negro y Sangre’. Sin apartarnos del tema, cerramos la selección semanal con ‘SOLO - Historias Canibales’ una antología de historias cortas con tono socarrón y macarra protagonizadas por el querido personaje de Oscar Martin.

Star Wars High Republic: La Espada Planeta Cómic

Star Wars - High Republic: La Espada - Planeta Cómic

Una nueva etapa de The High Republic ha comenzado. Es muy probable que Porter Engle sea quien mejor maneja la espada láser en la Alta República. Junto con Barash Silvain (su hermana y compañera jedi), viaja por la galaxia haciendo las veces de guardián de la paz y la justicia. Ahora, mientras se aproximan a un planeta remoto situado en los lindes de la República para responder a una desesperada solicitud de ayuda, ambos están seguros de que van a tener éxito, hasta que ven lo que les espera.

Marvel Zombies: Blanco, Negro y Sangre / SOLO Historias Caníbales Antología Panini Comics / ominiky Ediciones

Marvel Zombies: Blanco, Negro y Sangre – Panini Comics

Un festín de historias zombis en el que Los Vengadores, Spiderman, La Patrulla-X y muchos más se convierten en devoradores de carne humana, a cargo de algunos respetados autores de La Casa de las Ideas como Stefano Landini, Nelson Daniel, Steve Skroce, Justin Mason, Danny Earls, Juan Gedeon, Ashley Allen, Zach Davisson, Matt Groom, Cheryl Lynn Eaton, Mary SanGiovanni, Stephanie Phillips, Alex Segura, Peach Momoko, Garth Ennis, Dale Eaglesham y Leandro Fernánd. Ya conoces a los no muertos del Universo Marvel, pero nunca los has contemplado bajo el tratamiento en Blanco, negro y sangre.

SOLO Historias Caníbales Antología – ominiky Ediciones

Esperamos con ansia esta recopilación de historias cortas con tono socarrón y macarra, sin olvidarnos de la épica, que da una visión más amplia de las relaciones entre personajes de mundo caníbal, algunas protagonizadas por SOLO y otras por un número de impresentables. Para añadir algo más de información, en este álbum podremos ver una historia de SOLO en su época más joven. Lectura en general amena y ágil, o como se denomina ahora: palomitera.