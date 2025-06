La sonda japonesa Resilience se estrella al aterrizar en la Luna

No pudo ser en 2023 y tampoco en este 2025. La sonda Resilience, que la compañía privada japonesa ispace mandó hacia la Luna en enero en un cohete Falcon 9 de SpaceX, perdió el contacto con el Centro de Control de la Misión en Nihonbashi, Tokio, 105 segundos antes del alunizaje previsto. Tres horas después, la compañía ha confirmado que no pudo frenar lo suficiente y se estrelló contra la superficie lunar.

Tras varias semanas orbitando la Luna, Resilience inició su secuencia de aterrizaje a las 21:13, hora española, de este jueves. 'El módulo descendió desde una altitud aproximada de 100 kilómetros hasta aproximadamente unos 20 km y, a continuación, encendió con éxito su motor principal, según lo previsto, para iniciar la desaceleración', ha indicado la compañía japonesa en un comunicado.

As of 8:00 a.m. on June 6, 2025, mission controllers have determined that it is unlikely that communication with the lander will be restored and therefore completing Success 9 is not achievable. It has been decided to conclude the mission.



