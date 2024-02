Sora: Algo muy extraño ocurre con los pies de la mujer que protagoniza el famoso vídeo

OpenAI adelantó esta semana su último modelo de video de IA llamado Sora. La realidad es que es increíble lo que puede hacer con unas instrucciones básicas. Si bien es cierto que todavía el sistema está en etapa de pruebas y no está disponible para el público en general, ha despertado mucha admiración. Pero también, a medida que se comienza a analizar en detalle, hay aspectos que demuestran que todavía no está listo. Y una de estas pruebas tiene como protagonistas los pies de la mujer que camina por las calles de Tokio.

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq