Soy experta en informática y este es el elemento más fácil de hackear: los delincuentes pueden robar tus datos con facilidad

Internet es uno de los mejores inventos de la historia, pues gracias a este, podemos informarnos, comprar, comunicarnos y un sinfín de acciones a través de nuestros dispositivos electrónicos, tales como ordenadores, móviles o tablets. No obstante, puede ser un cuchillo de doble filo, puesto que exponemos nuestros datos personales con los que ciberdelincuentes pueden entrar a robarnos y quitarnos nuestros dinero. Así, una experta en informática explica en TikTok cuál es el dispositivo de nuestro hogar más vulnerable a los ciberataques.

Los hackers utilizan sus habilidades avanzadas en el manejo de los sistemas informáticos y redes para, con mucha facilidad, entrar en los datos personales de los ciudadanos. Así, quienes usan esa habilidad de una forma maliciosa, acceden ilegalmente a información confidencial con el fin de causar daños o extorsionar a las víctimas, tales como ciberataques, fraudes o robos masivos de dinero, entre otros.

Hoy en día, nuestros dispositivos cada vez están más curtidos en materia de ciberseguridad. Los softwares son más potentes y detectan las amenazas con más facilidad. Pero los usuarios deben tener también unos conocimientos mínimos para prevenir esta situación. Por ello, deben estar atento ante la filtración de datos a lugares desconocidos, redes inseguras, permisos a aplicaciones o sistemas operativos desactualizados, los cuales quedan expuestos a ataques cibernéticos.

Ciberataques: así pueden entrar los hackers a tu impresora y robar tus datos y dinero

Existen varias medidas para reducir la probabilidad de ser víctima de estos ataques, como conocer las opciones de configuración, utilizar antivirus, actualizar con frecuencia nuestro sistema operativo, evitar archivos y enlaces sospechosos o guiarnos por las redes privadas. Sin embargo, los conocimientos de los hackers siempre están por encima de los nuestro, por lo que muchas veces, pese a nuestras medidas de seguridad, puede ser muy difícil prevenir los ciberataques.

En un podcast presentado por Clau, una tiktoker que se empapa de la actualidad tecnológica, se ha revelado un dato sorprendente. Y es que nuestros ordenadores o router no son los más vulnerables a los ciberataques. La experta en seguridad sostiene que el principal problema radica en la dejadez a la hora de actualizar las impresoras.

"Todo el mundo se preocupa, oh no, del servidor, oh no, de los ordenadores que utilizan los trabajadores, pero a la impresora nadie le presta atención", explica.