Ucrania está utilizando una red de más de 6.000 micrófonos para detectar drones rusos

Ucrania ha desplegado por su territorio una red de miles de sensores acústicos para ayudar a detectar y rastrear drones kamikazes rusos entrantes. Este sistema, formado por más de 6.000 micrófonos, permite una alerta temprana de las amenazas y facilita el envío de unidades preparadas para cazar y derribar drones. Su existencia ha sido confirmada por el general James Hecker, jefe de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (USAFE), de las Fuerzas Aéreas de África (AFAFRICA) y del Mando Aéreo Aliado de la OTAN, en un encuentro con periodistas en Colorado este lunes, según recoge The Eurasian Times.

Hecker, que se mostró impresionado por el sistema desarrollado por Ucrania, señaló que el Ejército de Estados Unidos estaba considerando probarlo para ver si puede adecuarse a sus necesidades de defensa. 'Estamos considerando realizar algunas pruebas para ver si es algo que podemos exportar a la OTAN', afirmó.

La mayoría de los equipos contra drones de Ucrania dependen en gran medida de sistemas de armas improvisados que muchas veces consisten en varios tipos de ametralladoras y cañones automáticos montados en diferentes tipos de vehículos ligeros. Sus medios para detectar y rastrear drones, especialmente por la noche, suelen estar limitados a capacidades como visión nocturna y ópticas térmicas, punteros láser y reflectores.

La red de sensores acústicos de Ucrania está estratégicamente situada para detectar objetos a baja altitud, principalmente vehículos aéreos no tripulados unidireccionales como el Shahed-136, amplificando el ruido ambiental que recogen. Los drones, a menudo de pequeño tamaño y con motores acorde al mismo, emiten un ruido significativo que les hace fácilmente detectables con este sistema, aunque también puede hacerlo con misiles y aeronaves si vuelan a baja altitud para intentar no ser detectados por los radares.

'A nivel no clasificado, Ucrania ha realizado algunas cosas bastante sofisticadas para obtener una imagen de ISR [inteligencia, vigilancia y reconocimiento] persistente de objetos de baja altitud', afirmó el general. 'Imagina que tienes una serie de sensores, piensa en tu móvil, con energía para que no se apague, y luego pones un micrófono para amplificar los acústicos de los UAV [vehículos aéreos no tripulados] de un solo sentido que están pasando por encima. Y tienes ... 6.000 de estas cosas por todo el país. Han tenido éxito en poder detectar los UAV de un solo sentido como los Shahed 136 y esas cosas'.

No está claro cómo se distribuye la información que recogen los sensores acústicos, pero este proceso podría implicar una red ya existente de detección de drones que Ucrania ha tenido en funcionamiento desde hace algún tiempo. Esta red permite a los voluntarios compartir alertas a través del servicio de mensajería en línea Telegram.

Las primeras noticias sobre esta red llegaron en diciembre de 2022, 10 meses después del inicio de la invasión rusa. Andrii Nebytov, jefe de la Policía regional de Kiev, reveló que la ciudad planeaba utilizar sensores acústicos especializados para detectar drones y misiles rusos. 'Se trata de sensores para la recopilación de información adicional que permitirán a la defensa aérea recibir información no sólo de los radares de la línea de emergencia '102', sino también, por ejemplo, de lugares donde no hay gente', explicó Nebytov.

En noviembre de 2023, Timothy Snyder, historiador, profesor de la Universidad de Yale y embajador de la plataforma gubernamental ucraniana United24, inició una recaudación de fondos para el sistema de sensores de identificación de objetivos aéreos. Afirmó que Ucrania necesitaba 12.500 sensores acústicos para protegerse y la organización financió 2.500 de ellos, tras obtener cerca de 1 millón de dólares, que fueron destinados a la defensa de las provincias de Sumy, Odesa, Mykolaiv y Jersón.