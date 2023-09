Rusia actualiza los drones kamikaze Shahed-136 con metralla de tungsteno

Los drones de fabricación iraní Shahed-136 han sido una amenaza para Ucrania desde que Rusia comenzó a usarlos hace un año. La última oleada de ataques con estas armas tuvo lugar este jueves, cuando Ucrania logró derribar 34 de los 44 Shahid-136 con los que el Ejército ruso atacó las áreas de Odesa, Mykolaiv y Kirovogrado, y ha permitido comprobar que Rusia ya fabrica los Shahid-136 y las mejoras que ha introducido.

“Los rusos están usando los drones Shahed más intensivamente. Desafortunadamente, Rusia ahora tiene la oportunidad de fabricarlos. Este es un nuevo desafío al que responderemos. Es probable que vuelvan a atacar la infraestructura energética”, ha señalado Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania en una entrevista en televisión.

"Russians are using Shahed-drones more intensively. Unfortunately, Russia now has the opportunity to manufacture its own. This is a new challenge against which we will respond. It is likely they will start attacking energy infrastructure again," Air Force Spokesman Ignat said. pic.twitter.com/OUfXVIBNRA