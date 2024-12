USS Zumwalt, el destructor más grande del mundo, será el primero de EE.UU. con misiles hipersónicos

Hace una década, los destructores de la clase Zumwalt iban a ser el futuro de la Marina de Estados Unidos. Se planearon construir 32 de estos buques, pero al final solo se hicieron 3 debido a su elevadísimo coste —8.000 millones de dólares cada uno, más que algunos portaviones— y un rendimiento que no era el esperado. Aunque la intención era sustituir con ellos a los destructores de la clase Arleigh Burke, estos siguen en servicio después de que la Marina de Estados Unidos expresara su preferencia por el antiguo destructor diseñado en los años 80.

Ahora, tras más de una década en servicio, el USS Zumwalt (DDG-1000) está siendo adaptado para equipar el primer misil hipersónico de la Marina. Los trabajos están planificados para los tres barcos de esta clase (DDG-1001 y DDG-1002 son los otros 2) y se están llevando a cabo en el astillero Huntington Ingalls Industries en Pascagoula, Misisipi.

Los trabajadores del astillero están reemplazando las torretas dobles de los cañones por tubos lanzamisiles. Una vez completado, el USS Zumwalt será capaz de realizar ataques rápidos y precisos desde grandes distancias. El trabajo de modernización comenzó en agosto de 2023 y está programado para completarse en 2025. Una vez terminado, esta nueva capacidad puede ayudar a mejorar su reputación.

'Fue un error costoso. Pero la Marina podría sacar provecho de esto y obtener utilidad convirtiéndolos en una plataforma hipersónica', ha señalado Bryan Clark, analista de defensa del Instituto Hudson, a Associated Press (AP).

