V-BAT, el dron espía de EE.UU. que resiste la guerra electrónica de Rusia.

Shield AI es una empresa de tecnología de defensa con sede en los Estados Unidos, especializada en el desarrollo de sistemas autónomos avanzados y vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés). La empresa, fundada en 2015, se enfoca en el desarrollo de herramientas con IA que ayuden a las fuerzas militares a llevar a cabo operaciones complejas con mayor seguridad y eficacia. Su producto más destacado es el V-BAT, un dron de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) que se utiliza para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y operaciones de selección de objetivos. La compañía ha anunciado que el V-BAT ha demostrado su capacidad para contrarrestar las medidas de guerra electrónica de las fuerzas rusas en Ucrania.

Shield AI señala en una publicación en su web que, en 2024, el V-BAT ha superado los 23 despliegues, incluyendo los operativos en Ucrania, al ofrecer 'capacidad de Grupo 5 a costes de Grupo 3', en referencia a los cinco grupos en los que el Departamento de Defensa de Estados Unidos clasifica los UAV, según características como peso, altitud de operación y velocidad. El dron está ayudando a diversos países y ejércitos a realizar operaciones de los tipos mencionados por todo el mundo. Esto incluye su uso en el mar Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

'En Ucrania, el V-BAT demostró resiliencia contra la guerra electrónica, demostrando su capacidad autónoma en las condiciones más difíciles y completando la primera misión exitosa de ISR y selección de objetivos de larga duración, mientras las comunicaciones y el GPS estaban bloqueados', afirma la empresa.

One of the first images of a US-supplied Shield AI MQ-35A V-BAT UAV in operational Ukrainian service.



The V-BAT has reportedly completed its first long-endurance autonomous reconnaissance mission with GPS and communications jammed over the Ukrainian front. pic.twitter.com/XPNhK6MM9T