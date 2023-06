Need for Speed Unbound: Corredores, es hora de unirse al caos con el paquete Volume 3.

EA y Criterion Games han lanzado ‘Need for Speed: Unbound Volume 3’, el segundo paquete de la serie de actualizaciones posteriores al lanzamiento para su título de velocidad, que ofrece nuevas carreras, listas de juego, eventos, desafíos diarios y semanales para ganar XP, además de cosméticos, customizaciones y nuevos vehículos, como el DMC Delorean (1981).

Vamos paso a paso, en el ‘Volume 3’, los jugadores se unirán para superar retos, ganar XP y obtener recompensas. La actualización también introduce el pase de velocidad, una nueva forma de desbloquear elementos para el juego por completar desafíos y eventos en Lakeshore, como el SRT Viper legendario personalizado. También se podrá participar en desafíos de conducción acrobática contrarreloj en los nuevos eventos de estampida, lo que permitirá conseguir XP para el Pase de velocidad y Bank para obtener cosméticos y customizaciones. Además, el Volume 3 trae nuevos eventos, Desafíos diarios y semanales, rueda del chat y mucho más.

