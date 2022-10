“Need for Speed Unbound” promete adrenalina al límite en sus persecuciones policiales

La ambiciosa apuesta de Electronic Arts con “Need for Speed Unbound” se vuelve a hacer patente con cada nuevo material publicado del videojuego que llegará a los comercios el próximo 2 de diciembre. Como se ha anticipado desde su presentación, el título propondrá una generosa cantidad de persecuciones policiales, además de mucho grafiti animado, y una ambientación muy urbana en base a carreras prohibidas que nos trasladarán a los formatos clásicos. También deja entrever un estilo visual realista y representativo de la potencia que son capaces de alcanzar los sistemas de actual generación, con efectos de graffiti, como alas en el coche que se despliegan cuando estás en el aire, señales en el suelo, entre muchos otros efectos. Para colmo, todos se pueden personalizar y desactivar.

Elementos de arte urbano y coches realistas

“Need for Speed Unbound presenta un nuevo estilo visual único que mezcla elementos del arte urbano con los coches más realistas de toda la historia de la franquicia. Mientras los jugadores corren por la ciudad, traerán el grafiti a la vida como parte de este nuevo estilo artístico usando un nuevo abanico de efectos visuales, sonidos y nuevas formas de jugar”, presumen en EA. Además de muchas persecuciones policiales, que es el elemento nuclear del tráiler, el título también ofrecerá desafíos contra rivales, algo similar a “Need for Speed Most Wanted”, considerado uno de los mejores ejemplares de la franquicia.

La ciudad y sus alrededores

Si atendemos a la información aportada por la desarrolladora del videojuego, Criterion Games, la ciudad ficticia de Lakeshore que servirá de telón de fondo también estará rodeada por una región montañosa, como se puede ver en un mapa interactivo disponible en el sitio oficial, además de una gran ciudad, la periferia, que cubrirá mucho espacio de terreno. “Need for Speed Unbound” es el regreso de la franquicia desde “Heat”, lanzado en 2019. Para comenzar, promete desafiar las convenciones del género de juegos de carreras, introduciendo consecuencias con riesgos, recompensas para cada carrera, decisiones y apuestas.

El mundo de Lakeshore se abre a los jugadores cuando un robo en un garaje mecánico rompe la relación entre dos amigos, algo que por varias circunstancias sitúa a un corredor novato en un intenso viaje para ganar la carrera callejera definitiva, con el objetivo de recuperar el coche de valor incalculable que les han robado. El juego llega el 2 de diciembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S ejecutándose a resoluciones 4K a 60FPS desde el momento de su lanzamiento.