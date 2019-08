Ghostbusters: The Video Game Remastered anuncia planes para PS4, Xbox y Switch

Saber Interactive ha anunciado que se encuentra trabajando en los últimos detalles de Ghostbusters: The Video Game Remastered, es decir: el relanzamiento en alta resolución de la aventura de acción con el reparto original de las películas clásicas. Y no habrá que esperar demasiado, porque la revisión se estrenará en PlayStation 4, Xbox One, Switch y en formato Windows PC a través de Epic Games el 4 de octubre de 2019.

Por si no conocieras el juego, Ghostbusters: The Video Game Remastered ofrece una historia de Dan Aykroyd y Harold Ramis que captura la esencia de una franquicia que celebra su 35 aniversario este año. Como el novato del equipo de Ghostbusters, aquí te unes a los personajes de la película, reunidos con las voces de Aykroyd, Ramis, Bill Murray y Ernie Hudson en los papeles de Stantz, Spengler, Venkman y Zeddemore, junto a Annie Potts, Brian Doyle-Murray, William Atherton y Max von Sydow.

El juego se enmarca en una ciudad de Manhattan invadida, una vez más, por fantasmas, demonios y otras criaturas paranormales liberadas por una misteriosa fuerza. Solo los Ghostbusters pueden hacer retroceder a este mal a la dimensión desde la que llegaron y salvar la Gran Manzana. La remasterización también nos permitirá jugar con artilugios y armas actualizables en peleas contra jefes finales y todo ellos en entornos destructibles. Cazar, luchar, atrapar almas y nuevos fantasmas, todo remasterizado en alta resolución. Ajústate tu mochila de protones, nos vemos en la gran manzana.