Muere Mark Blum, villano de “You”, por complicaciones derivadas del coronavirus

Mark Blum, actor estadounidense al que recientemente habíamos visto formando parte del elenco de “You”, ha fallecido a los 69 años. Murió el jueves a causa de complicaciones derivadas del coronavirus, según ha informado “Deadline”. La muerte del veterano actor se une a la del guionista de Broadway, Terrence McNally, esta misma semana, también víctima de la tragedia excepcional que vivimos ante el Covid-19.

“Escribo con profunda tristeza para compartir la noticia de que nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección, Mark Blum, ha fallecido como resultado de complicaciones del coronavirus”, transmitió en un comunicado la vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Rebecca Damon. “Los que fueron afortunados de conocerle guardarán preciados recuerdos de un actor con talento, un maestro, un amigo leal y un ser humano bello”, agregó.

Blum trabajó en “Desperately Seeking Susan” y, recientemente, formó parte de “You”, serie en la que interpretaba al villano que se encargó de distorsionar la mente de Joe Goldberg (Penn Badgley), el protagonista, durante su infancia.

Blum debutó en Broadway en 1977 con “The Merchant” y participó en obras como “Lost in Yonkers” y versiones de “The Best Man”, de Gore vidal. Además, en cuanto a su trayectoria en el cine, destacó por sus papeles en películas como “Cocodrilo Dundee” y “Shattered Glass”. En cuanto a la pequeña pantalla, además de “You”, se le vio en programas como “Frasier”, “The Sopranos” y “Mozart in the Jungle”.