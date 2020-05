Así son las 9 series que se estrenan esta semana

Entre hoy y el próximo domingo son 9 las nuevas series que llegan a las diferentes plataformas. Se mantiene la media semanal de estrenos, pues la semana pasada fueron 9 ficciones nuevas, mientras que tan solo en el primer fin de semana de mayo se estrenaron 7 series en total. Ahora, comenzamos un nuevo tirón seriéfilo con las siguientes series en las plataformas de “streaming”, siendo hoy y el fin de semana los únicos días con estrenos.

Lunes con doble ración de Mark Ruffalo

Hoy se estrena en HBO España “La innegable verdad (I know this much is true”), serie dramática protagonizada por Mark Ruffalo (“Los vengadores", “Spotlight”). El actor da vida en esta miniserie a dos personas: los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey. La trama transcurre en sus vidas paralelas, comenzando en su presente, a principios de los años 90, con ambos hermanos cercanos a la mediana edad, y alternando con los recuerdos de Dominick en su juventud e infancia.

Viernes de crimen y terrorismo

El viernes 15 llegan dos nuevas series al panorama seriéfilo. Por una parte, destaca la que podría ser una de las ficciones del mes: “La unidad", que aterriza en Movistar+. Dirigida por Dani de la Torre, la serie está protagonizada por Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera, entre otros. Se trata de un thriller trepidante que narra la detención en España del líder terrorista más buscado del mundo, que convierte al país en el principal objetivo de la banda terrorista. Ha comenzado una cuenta atrás sin que la población lo sepa y los miembros de la Unidad Especial contra el terrorismo yihadista, liderados por la comisaria Carla Torres, se enfrentan a la misión secreta de desarticularla a contrarreloj. Mientras tanto, intentarán resolver los conflictos de unas vidas personales que su oficio, en parte, les ha arrebatado.

Asimismo, Netflix lanza el mismo viernes la colombiana “Chichipatos”, en la que un mago torpe le sale por fin el truco de su vida al hacer desaparecer sin querer a un criminal desaparecido por la policía, “Recursos inhumanos” y “White Lines”. Esta última es una serie policial y está creada por Álex Pina (“La casa de papel”, “Los serrano", “Vis a vis”): el cadáver de un famoso dj de Manchester aparece 20 años después de su misteriosa desaparición. Su misteriosa hermana regresa a Ibiza para investigar lo ocurrido y se adentra en un mundo perturbador de discotecas, mentiras y engaños, viéndose obligada a enfrentarse al lado más oscuro de su propia personalidad. Por su parte, la francesa “Recursos Inhumanos” habla de Alain Delambre, con 57 años y en el paro, que acepta una atractiva oferta laboral. Sin embargo, la cosa se pone fea cuando ve que tan solo es un peón en un cruel juego corporativo.

Sábado de conquista histórica

El sábado 16 llega a Netflix “La reina de las Indias y el conquistador”, serie colombiana de televisión que aterriza en el mundo del “streaming”. La serie narra la historia del conquistador español Pedro de Heredia, fundador de Cartagena que traicionó a su pueblo y le rompió el corazón. 18 años después, la indígena Catalina reaparecerá en su vida para vengarse.

Domingo de adaptación seriéfila

La semana cierra el domingo con 3 nuevos estrenos. Por un lado, Netflix estrena “Snowpiercer” y “Dulces magnolias”. La primera se trata de una adaptación de la película homónima de Bong Joon-ho (“Parásitos”). Es una ficción futurista, donde la Tierra ha quedado cubierta por hielos perpetuos y los pocos supervivientes humanos se han refugiado en un tren que recorre el planeta sin parar nunca. Los pasajeros se han repartido un estricto sistema de clases en el que los más pudientes se encuentran en los vagones de la cabeza y los más pobres en la cola y deben alimentar el motor del tren. Por su parte, “Dulces magnolias” también es una adaptación de Netflix, pero en este caso de las novelas de Sherryl Woods. Es una serie romántica donde Maddie, Helen y Dana Sue, amigas de toda la vida, se animan a hacer resplandecer su rutina mientras compaginan relaciones, profesión y familia en el sureño pueblecito de Serenity.

Por último, “Starzplay” lanza “Hightown”: Jackie Quiñones, una atormentada y adicta agente del Servicio Nacional de Pesca, ve como su vida se complica al descubrir un cadáver en la playa, en lo que parece ser otra víctima de la epidemia de drogas que asola la zona de Cape Cod. Como resultado de este trauma y sus consecuencias, Jackie da los primeros pasos para intentar permanecer sobria y apartada de las adicciones, hasta convencerse que le corresponde a ella resolver el asesinato.