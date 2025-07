Carmen Machi desvela en 'El Hormiguero' por qué decidió dejar 'Aída': "tuve un vómito de llanto"

Carmen Machi ha sido la última invitada de 'El Hormiguero' y durante su entrevista con Pablo Motos ha desvelado el motivo por el que dejó 'Aída'.

El presentador no ha dejado pasar la oportunidad para preguntar a la invitada infinity por el momento en el que decidió que había llegado la hora de decir adiós a su personaje. Ante todo, la actriz ha querido matizar que "era muy feliz".

"Yo estaba haciendo ese personaje en dos series, lo había hecho en '7 vidas', lo hacía en 'Aida', y se solapó", ha empezado a contar Carmen Machi.

La actriz dio vida al personaje principal de la serie durante las cinco primeras temporadas, aunque más tarde volvería a hacer algún cameo. Sin embargó, su idea inicial era estar tres temporadas y fue al inicio de la tercera cuando empezó a notar "que necesitaba salir y hacer otras cosas".

"Yo no me veía en la tercera temporada. Llevaba demasiado tiempo entregándole mi energía al mismo personaje pero no notaba nada, yo solo lo pensaba".

El momento decisivo llegó cuando tuvo "un vómito de llanto", por lo que subió a "hablar con los productores ejecutivos" para decirles que creía que "tenía la necesidad de salir".

La célebre serie volverá en forma de película bajo el nombre de 'Aída y vuelta' el 30 de enero de 2026, tal y como confirmó Paco León en su perfil de Instagram y Carmen Machi volverá a dar vida al personaje de Aída.