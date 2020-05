Joaquín Sabina, al desnudo

«Si me cuentas mi vida, lo niego todo», decía Joaquín Sabina en una de sus canciones. Aunque sus letras narraran parte de sus vivencias, el flaco de Úbeda nunca se ha caracterizado por dejar que hablen por él. Ahora son sus conocidos, amigos y compañeros de profesión los que muestran la faceta personal de uno de los artistas más admirados de nuestro país. El documental «Pongamos que hablo de Sabina», producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Happy Ending y conducido por Iñaki López («La Sexta Noche»), deja al descubierto los pecados, amores y pasiones del cantautor. La serie, de tres capítulos de media hora de duración, se estrena hoy en Atresplayer Premium, la plataforma de contenido audiovisual de Atresmedia, y próximamente llegará a laSexta. «Las tres facetas que captan cada uno de los capítulos hacen un perfil muy completo de Joaquín Sabina», comenta Iñaki López a LA RAZÓN. Más de 30 rostros conocidos y anónimos desvelan sucesos en la vida del artista que posiblemente «ni el propio Sabina recordaba», explica López. Ana Belén, Wyoming, Leiva, Vanesa Martín, Pablo López, Álvaro Urquijo, Alejo Stivel o Pancho Varona son algunos de los personajes que se sientan junto al presentador de laSexta. El periodista charla también con Pablo Iglesias, Celia Villalobos, Esperanza Aguirre, Patxi López, Enrique Cerezo o Fernando Sánchez Dragó, quienes sacan a la luz algunas de las anécdotas que han vivido con Sabina que, a pesar de considerarse un «rojo sin diminutivos», se lleva bien con personajes de todos los colores políticos.

«Es más transversal que la tortilla de patata», bromea Iñaki López sobre por qué el jienense tiene la capacidad de levantar simpatías en todos los espectros ideológicos. «No tiene miedo de reconocer que tiene dudas. La valentía y la naturalidad con la que defiende sus convicciones y principios es lo que hace que la gente le tenga respeto y cariño», añade. La naturalidad de los testimonios es «una de las cosas que enriquecen el documental», comenta su director, Alberto del Pozo. Esa sinceridad se ha conseguido gracias a que la serie no pretende juzgar los errores o aciertos que ha podido cometer el artista a lo largo de su vida. «Todos los que han participado han estado muy tranquilos sabiendo que lo que queríamos hacer era conocer un poco más la figura de Sabina, pero siempre desde el respeto y la admiración», explica. También ha ayudado la ligereza con la que el propio cantautor habla de temas tan controvertidos como su relación con las drogas, el alcohol o su gusto por «el amor pagando».

Lo vivido y lo contado

A las entrevistas se le suma un profundo recorrido por el extenso archivo audiovisual del artista. «Ha habido que escarbar en todas las hemerotecas y hemos encontrado algunas entrevistas que son oro», explica López. Tanto es así, que la idea inicial era hacer un único reportaje, pero al equipo le daba tanta pena eliminar parte de ese material que finalmente optaron por hacer una serie de tres capítulos. El documental profundiza en la vida del artista, pero no es un producto dirigido exclusivamente a los fans que llevan siguiendo los pasos de Sabina desde hace décadas. Aquellos que no lo conocieran tanto descubrirán a un personaje «intergeneracional, que lleva más de 40 años en la música y lo ha vivido y contado todo», explica Del Pozo. De hecho, el propio Iñaki López confiesa que, aunque el músico ha formado parte de la banda sonora de su vida, no se considera especialmente «sabinero». «Es una persona que me ha llamado mucho la atención por lo libre que resultaba en todas sus declaraciones y lo fiel que ha sido a sus principios», comenta el periodista y presentador, quien destaca la actitud divertida y socarrona de «uno de los grandes poetas vivos que tenemos».

Primer documental original de Atresplayer

«Pongamos que hablo de Sabina» es el primer título original con el que Atresplayer Premium se lanza al mundo de los documentales. De esta forma, la plataforma de Atresmedia amplía su extenso catálogo en el que también entran series y entretenimiento para que los suscriptores accedan al formato que deseen. La serie documental del músico jienense se podrá ver fuera de nuestras fronteras gracias a la versión internacional de Atresplayer.