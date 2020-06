Los mejores programas de Rosa María Sardá para televisión

Según ha confirmado hoy la Academia de Cine, Rosa María Sardá, que padecía cáncer, ha muerto a los 78 años. Ante esta noticia, el mundo del cine, el teatro y la televisión están de luto, pues la actriz y humorista ha sido figura clave en el cine español, así como sobre y bajo las tablas, o en series y programas de televisión que protagonizó.

Rosa María Sardá dio el salto a la televisión en 1975 protagonizando “Una vella i coneguda olor”, serie basada en la obra de Josep Maria Benet. Asimismo, en 1979 presentó el programa en catalán “Festa amb Rosa María Sardá” y “Las noches de la tía Rosa”, ambos en clave de humor.

Sin embargo, podríamos destacar, entre las múltiples apariciones de la catalana tanto en la televisión de su tierra como en cadenas nacionales, cuatro programas y series en particular.

“Ahí te quiero ver”

TVE emitió entre 1984 y 1987 “Ahí te quiero ver”, programa dirigido por Miquel Fortuny y presentado por Sardá. Su dinámica consistía en una combinación de entrevistas desenfadadas y atrevidas con actuciones musicales, así como intervenciones humorísticas, tan características a la personalidad de su maestra de ceremonias. Gracias a esta etapa, la actriz recibió el TP de Oro a la Mejor Presentadora, así como fue nominada al Fotograma de Plata por la Mejor Intérprete de Televisión, ambos en 1984. Margarida Minguillón, Amparo Moreno, Enric Pous y Joaquín Kremel fueron algunos de los actores que Sardá vio pasar por el programa.

“Olé tus vídeos”

Manteniendo la línea del humor como hilo conductor y principal herramienta, Rosa María Sardá presentó entre 1991 y 1993 “Olé tus vídeos”. El programa fue emitido en varios canales autonómicos españoles y consistía en lanzar vídeos domésticos humorísticos, siendo cada cadena una participante de un concurso a nivel nacional. El espacio fue emitido en Canal 9, Telemadrid, TVG y Canal Sur, y presentado, además de por la actriz, por Ximo Rovira.

“Villa Rosaura”

Pero Sardá no solo fue presentadora de programas, sino que también trabajó de actriz en algunas series. Destaca “Villa Rosaura”, ficción de 13 episodios dirigida por Manuel Ripoll y emitida por TVE en 1994. En tono de comedia, narraba la historia de Rosaura (Sardá) y Andrés (Ferran Rañé), un matrimonio nada convencional que viven en Villa Rosaura. Aparentemente podrían no distinguirse de otras familias humildes españolas, pero las triquiñuelas, legales o no, y las aventuras que realizaban les hacía una pareja peculiar.

“Abuela de verano”

A partir de 2005, Rosa María Sardá también protagonizó en TVE “Abuela de verano”. Durante 1 temporada, dio vida a Eva, una abuela que se embarca en una aventura que repite cada año, llevarse a sus 12 nietos a una casa de campo durante el mes de julio. Aún siendo una ficción corta, tuvo bastante éxito entre la audiencia.