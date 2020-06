«Deudas»: El reencuentro de Carmen Maura con Pedro Almodóvar

Carmen Maura se va a reencontrar con Pedro Almodóvar, pero no de la manera directa que a más de uno le gustaría, sino de una forma interesante: interpretando un papel que hace un guiño inverso a la carrera de la actriz. Protagoniza «Deudas», nueva serie original de Atresmedia TV que se encuentra en plena fase de casting y preproducción. Su rodaje comenzará en verano y Maura dará vida a Pepa Carranza, una mujer que, de haber continuado con su carrera de actriz, habría llegado a ser una chica Almodóvar. Es por esto por lo que el papel de Maura es irónico: la actriz fue de las primeras consideradas como «chica Almodóvar». Formó tal tándem con el director que se convirtieron en una pareja cinematográfica icónica, tanto a nivel artístico, en el cine, como a nivel social, en la Movida madrileña. Gracias a sus grandes películas e interpretaciones recibieron infinidad de elogios por parte de la crítica, así como numerosos galardones, tanto nacionales como un reconocimiento internacional que pasó a formar parte de la historia del cine español. Ahora, Maura vivirá la experiencia desde otro punto de vista: el de aquellas mujeres que, por dificultades en sus vidas, sean sociales o económicas, nunca pudieron llegar a cumplir el sueño de convertirse en actriz y, de paso, en chica potente y válida a ojos de Almodóvar.

No deja títere sin cabeza

«Deudas» es una comedia que se define como «macarra y provocadora». Narrará una historia a la que no le faltará detalle, sobre todo si se tienen en cuenta las características de sus personajes. Además de una viuda que pudo ser chica Almodóvar, hay un cantante venezolano muerto, un sobrino delincuente y una ambiciosa concejala que aspira a ser alcaldesa de Madrid. A ellos se suma un «Jesús Gil» de barrio, una actriz porno, un ex agente ruso y una vieja paralítica que tiene una ballesta y un gato que se llama Chiquetete. La serie, producida por Atresmedia TV en colaboración con Good Mood, promete no dejar títere con cabeza en cuanto a términos humorísticos se refiere. Además, cuenta con la dirección de Daniel Écija, quien ya triunfó con «La valla», disponible en Atresplayer Premium. «Deudas» se estrenará en el «prime time» de Antena 3, así como en la plataforma de Atresmedia. La trama principal de la serie transcurre entre un choque salvaje entre dos familias y dos mujeres: Pepa, una mujer de barrio que necesitará 400.000 euros para salvar a su familia, y Doña Consuelo de la Vega, una vieja lisiada llena de dinero y odio que quiere acabar con ella. Aseguran desde Atresmedia TV que el guion se ha escrito con tal desparpajo que «la enemistad entre estos dos clanes dejará a “Romeo y Julieta” a la altura de “Pocoyó”».

Una relación como un ataque de nervios

La relación entre Carmen Maura y Pedro Almodóvar ha sido tan intensa como irregular. Se conocieron sobre las tablas en 1977 y, tras años de trabajo y talento, les llegó el éxito rotundo con «Mujeres al borde de un ataque de nervios» (1988), cinta dirigida por Almodóvar y que protagonizó Maura deslumbrando a la crítica. Sin embargo, aunque infalibles en su trabajo, tras las cámaras la amistad entre ambos se ha marchitado con el tiempo.