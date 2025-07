Coge papel y boli: estas son las palabras que sirvieron para lograr el bote de 'Pasapalabra'

Corría el 24 de julio del año 2000 y mientras Luis Figo, estrella del Barcelona, pasaba a la historia del fútbol español fichando por su eterno rival, el Real Madrid, Antena 3 ponía en marcha un nuevo concurso cuya prueba principal consistía en acertar 28 palabras que se escondían detrás de las letras del abecedario.

Fueron los inicios de 'Pasapalabra', un formato que día tras día reúne a millones de espectadores y que esta semana celebra su 25 aniversario. Por el programa han pasado grandes concursantes que marcaron un antes y un después, tanto en sus etapas en Antena 3 como en Telecinco, y estas son algunas de las palabras que dieron el bote a los aguerridos participantes.

Tamaño

El primer bote aún repartía su premio en pesetas y la letra Ñ fue la encargada de dar 10 millones de pesetas (60.000 euros) a Juan Campoy Armero, que respondió a falta de un segundo con la respuesta correcta a la definición "mayor o menor volumen de una cosa" y que no era otra que "Tamaño".

Jiménez

Llegar y besar al santo. No es la definición de la última palabra que acertó Eduardo Benito, pero podría utilizarse para describir su paso por el programa. Este ingeniero informático de Guadalajara se hizo famoso por ganar el bote más grande en la historia de 'Pasapalabra' hasta la fecha. Era el primer día que concursaba y, "Jiménez", fue la palabra que le abrió las puertas a disfrutar de los 2.190.000 euros.

Saint-Saëns

La "profesora" de 'El Cazador' estuvo a punto de llevarse el rosco hasta en 13 ocasiones y a la 14 fue la vencida. "Saint-Saëns" fue el "apellido del compositor autor de la obra 'El concierto de los animales' de 1886" que desbloqueó el premio de 1.310.000 euros que Paz Herrera se llevó en 2014.

Medianoche

Aficionado al ajedrez, la lectura, la música y el deporte, Juan Pedro Gómez cumplió su sueño y se hizo con un bote de 1.674.000 euros que invirtió en un crucero con su mujer, un coche y amortizar la hipoteca de su casa. El concursante comenzó por estudiarse un diccionario de bolsillo mientras trabajaba como gruista en la obra y "Medianoche" fue la clave que le permitió completar el rosco.

Ilécebra

¿Quién no conoce el significado de "Ilécebra"? Un "halago engañoso, cariñosa ficción que atrae y convence" que le permitió llevarse un bote de 318.000 euros a Lilit Manukyan, de origen armenio y residente en Valencia. Tras concursar en varias etapas, demostró que los idiomas no son una barrera y se convirtió en la primera concursante en conseguir resolver la prueba del rosco cuya lengua materna no es el español.

Renard

Fran González es uno de los ganadores más mediáticos de los últimos años. Se llevó un bote de 1.542.000 euros tras 168 programas y su última palabra fue "Renard". Su personalidad tranquila y su evidente esfuerzo lo convirtieron en un favorito de la audiencia.

Ranzón

Respondiendo a la pregunta "rescate, dinero que se da para redimir a un cautivo" con la palabra "Ranzón", David Leo ganó 1.866.000 euros tras 109 programas. El poeta malagueño ha pasado por otros concursos como 'Avanti', 'Saber y ganar', 'Gran Slam', 'Cifras y letras' y 'El Cazador'.

Seto

Susana García se llevó un bote de 450.000 euros con mucha tensión. Cuando pronunció la palabra "Seto" el programa cortó la grabación y le dijeron que la respuesta era incorrecta. La comprobación se alargó durante media hora y cuando retomaron la grabación y volvió a responder se la dieron por válida provocando el éxtasis en el plató.

Zabro

Su duelo con Orestes Barbero es uno de los más recordados del programa y su rosco final ha pasado a la historia del programa tras responder a todas las preguntas en la primera ronda. "Zabro" le valió a Rafa Castaño 2.272.000 euros.

Herrmann

Sofía Álvarez sorprendía programa a programa por su manera de jugar los roscos: entraba en trance y, sin mirar a los ojos de Roberto Leal, dejaba pocas palabras sin responder. Gracias al famoso compositor Bernard Herrmann se llevó 466.000 euros.

Jaruzelski

Tras participar en 126 entregas, Antonio Ruiz se llevó un bote de 1.164.000 euros. Su última palabra respondía a la definición de "apellido del político considerado el último líder de la época socialista en Polonia, nombrado jefe de gobierno en 1981". En su camino se cruzó otro conocido de los espectadores del programa, Jaime Conde.

Dux

Uno de los concursantes más preparados y completos que han pasado por 'Pasapalabra' es Pablo Díaz, que se llevó un bote de 1.828.000 euros y protagonizó duelos memorables con Nacho Mangut o Luis de Lama. El de Santa Cruz de Tenerife tuvo que "viajar" hasta Italia para responder a la pregunta "en las repúblicas de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo" con "Dux".

Pequeño

César Garrido fue uno de los "vips" que se raparon el pelo, una costumbre del programa durante su etapa en Telecinco con Christian Gálvez. 1.524.000 euros fue la cantidad que consiguió al completar el rosco con pequeño.