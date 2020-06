“Veneno” para María Teresa Campos

La periodista y presentadora no se conforma mientras su futuro en Mediaset sigue sin definirse, por lo que ha abierto un canal en You Tube, «Enredadas en la red». En su segunda entrega, ha tenido como invitados a Los Javis –Javier Calvo y Javier Ambrossi– que, a causa del coronavirus, tuvieron que posponer el rodaje de varios capítulos de «Veneno» y ralentizar la postproducción, aunque el segundo capítulo se estrenará el 28 de junio en exclusiva en ATRESplayer PREMIUM. Durante la entrevista, Los Javis le propusieron participar en la serie para sorpresa de Campos, que comentó: «¿Qué queréis que haga de puta?», a lo que siguió la siguiente reflexión: «Creo que es lo único que no sabré hacer porque es lo único que no he hecho».

Que no cunda la alarma, la propuesta es más sencilla tal y como explicaron los creadores. Solo tiene que interpretarse a sí misma. Con una cultura televisiva enciclopédica, Los Javis le explicaron que «la idea es que la mañana siguiente de que Cristina ( fuera al Mississippi por primera vez), ella no sabía que iba a ser el fenómeno que fue. Entonces, está viendo el programa de las mañanas al día siguiente y ahí Veneno descubre que se está haciendo famosa gracias a ti. Queremos que tú hagas de ti misma en el 96, no sé cómo nos va a quedar», le comentaron. Lo que barruntan Los Javis es vestirla como en esa época y ponerle flequillo. Campos manifestó que le haría mucha ilusión. Pero ahí no quedó la batería de propuestas. En «Paquita Salas», Terelu Campos encarnó a la cruel representante Bárbara Valiente y ahora quiere que María Teresa interprete a su madre.