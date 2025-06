Belén Esteban recrimina la actitud de sus ex compañeros de Telecinco: "No hemos matado a nadie"

El Riyadh Air Metropolitano, habitualmente hogar del Atlético de Madrid, estuvo liderado anoche por Lola Índigo en el lugar del Cholo Simeone. La cantante de Huétor Tájar triunfó anoche con su música pero durante la alfombra roja, las miradas se centraron en Belén Esteban, quien protagonizó un tenso momento con las cámaras de Telecinco, que decidieron no grabar a "La Patrona de España", provocando un profundo malestar en la colaboradora televisiva del ente público, que no se calló ante esta situación.

Un divorcio traumático

La colaboradora, visiblemente molesta, se enfrentó a las cámaras de 'Socialité' al percatarse de que no estaban grabando su aparición. "¿Dónde están mis compañeros de 'Socialité'? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien?", preguntó con enfado, dejando claro su malestar por lo que interpretó como un gesto de desprecio. Lo que comenzó como una queja directa, pronto derivó en una reflexión cargada de decepción. “Hemos dado 14 años de nuestra vida, qué injusto”, expresó, haciendo alusión al tiempo que tanto ella como sus compañeros han dedicado a la cadena. Esteban no ocultó su tristeza al sentirse ignorada por parte del propio medio al que ha pertenecido durante años, y lanzó una crítica directa: “Me da pena decir esto, pero quiero que la gente me grabe. Qué injusto que os prohíban que me grabéis, yo he ganado dinero, pero más han ganado Telecinco y la productora”. Sus palabras han resonado entre los seguidores del programa, que no han tardado en reaccionar a una situación que deja en evidencia el distanciamiento entre la cadena y uno de sus rostros más emblemáticos.

Este no es el único mal trago que está teniendo que solventar la colaboradora televisiva tras el fracaso que ha supuesto la llegada a RTVE. 'La familia de la tele' era una de las grandes apuestas de José Pablo López como Director General de RTVE. La llegada de la constelación 'Sálvame' al ente público estaba llena de expectativas y de momentos la audiencia le ha dado la espalda al magacín de actualidad y crónica social que presenta María Patiñojunto a Inés Hernand y Aitor Albizua, con Belén Esteban, Kiko Matamoros y Lydia Lozano entre otros en el grupo de colaboradores del programa. RTVE ha tomado la decisión de cancelar 'La familia de la tele', según ha adelantado el periodista Martín Alegre en Informalia. Aunque aún no se ha comunicado oficialmente, fuentes internas de Prado del Rey confirman que la resolución está tomada y solo queda por definir cuándo y cómo se anunciará públicamente. El miércoles marcó un 5,4% de share y tanto el jueves como el viernes, debido a la actualidad política por la dimisión de Santos Cerdán tras el informe de la UCO, no hubo programa.