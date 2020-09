«Espejo público»: nueva temporada, nuevos retos

Susanna Griso regresa al programa de información y entretenimiento al que se incorpora Lorena García como copresentadora

Tras mejorar sus registros de la temporada anterior, y de firmar el mejor verano de su historia, a partir de las 08:55 horas arranca la decimoquinta temporada de «Espejo público», con Susanna Griso al frente y con Lorena García como co presentadora. Dirigido por Araceli Infante, el equipo es muy consciente que la sociedad española se enfrenta a una nueva realidad por la pandemia, para la que no hay instrucciones de uso, por lo que el programa dará todas las claves para afrontar esa situación inédita en nuestro país y en la que hay muchos frentes abiertos. «Posiblemente es la temporada más apasionante en quince años de historia. Nos enfrentamos a una crisis sanitaria, económica e institucional sin precedentes, por eso hemos querido reforzar nuestro músculo informativo con nuevos fichajes», declara Griso. De ahí la incorporación de Lorena García –que ha estado al frente de «Espejo publico ES! Verano»– como co presentadora. Junto a Gonzalo Bans «se centrarán en la actualidad política y económica. Queremos mimar especialmente la información económica porque, lamentablemente, nos tocará hablar mucho de ERTES, cierres de empresa y paro. Ojalá podamos contar también buenas noticias en este ámbito. Todo dependerá de lo que tarde en llegar la vacuna», comenta Griso.

Dos puntales

También se une al equipo Óscar Castellanos, que coordinará al grupo de reporteros de «Espejo público» que se distribuirán por los lugares en los que tendrán lugar las noticias. Griso confirma que tanto Nacho Abad como Alfonso Egea estarán en la mesa de actualidad, ya que «he leído muchas especulaciones pero para mí son dos puntales imprescindibles».

Las figuras políticas, económicas y sociales más relevantes seguirán siendo entrevistadas en «Un café con Susanna» y se mantienen los analistas y expertos que diseccionarán lo que está sucediendo aportando información de primera mano. Entre ellos, estará José María Gay de Liébana, Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo, entre otros. En «A3 verifica», a cargo de Patricia Escalona, se combatirán los bulos que están presentes en las redes sociales.

A partir de las 11:00 horas, se inicia «+Espejo», donde Griso y García cambiarán de registro. En un nuevo set se abordarán asuntos de interés ciudadano y contenidos centrados en el entretenimiento. Diego Revuelta estará al frente de «La cadena de la solidaridad» y ofrecerá las imágenes más impactantes de las redes sociales.

Por su parte el ex torero Francisco Rivera conversará de manera distendida con personajes famosos, con el fin de conocerlos mejor, en «Rivera y amigos». «A Fran le volvemos a sacar a la calle para entrevista a conocidos suyos. No puedo dar nombres, pero no vamos a reír, que falta nos hace».

Arranca la temporada para unos informativos líderes

Con la vitola de ser líderes de audiencia «Antena 3 Noticias» inicia un nuevo curso. «El liderazgo informativo nos obliga a ser aún más responsables y a estar más comprometidos con una audiencia televisiva que busca informarse de forma seria, rigurosa y profesional. Todo esto debe ser compatible con la manera de informar: debemos de seguir siendo dinámicos, frescos y ágiles ocupándonos de lo que les interesa a los espectadores, además de lo que marque la actualidad», afirma Santiago González, el director general de Antena 3 Noticias.