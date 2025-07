María Patiño sin pelos en la lengua sobre el fracaso de 'La familia de la tele': "Estaba muerto"

Con tan solo 32 entregas emitidas, la audiencia dictó sentencia a la 'La familia de la tele' y el que era el nuevo 'Sálvame' de la cadena pública fue cancelado el 18 de junio. Desde entonces, algunos de sus colaboradores han hablado del efímero magacín de las tardes de La 1 yMaría Patiño ha sido la última en pronunciarse sobre este asunto.

La periodista y colaboradora del formato ha respondido sin tapujos en el podcast de Youtube Dogfy Diet. A la pregunta sobre qué es lo que cree ella que ha fallado, ha admitido con convencimiento que todo ello se explica sencillamente como que "el menú que habíamos elaborado no ha gustado" y que al programa le faltó "alma". "Ha sido un auténtico fracaso, pero los fracasos a mí me han ayudado siempre a levantarme", ha continuado.

Patiño también ha explicado cómo se dio cuenta de que el proyecto "estaba muerto". La presentadora de programas como 'Socialité' ha contado que siempre que comienza un proyecto quiere que funcione, pero también es consciente "de si es bueno o malo en el momento", algo que "se palpa cuando no miras el reloj, cuando el público no se duerme, cuando ves que los compañeros pierden el norte de cuánto tiempo ha pasado desde que estamos hablando". Sin embargo, con 'La familia de la tele' sucedió todo lo contrario.

Y añade que no conseguía sentirse ella misma porque "no hubo empaque, no hubo fusión, no hubo conexión. Entonces eso no te permite relajarte, yo he estado mucho en tensión. Creo que es la etapa que menos he disfrutado profesionalmente", ha zanjado.

Futuro en televisión

Pero no todo es malo y la colaboradora de espacios como 'Sálvame' le está muy agradecida a Televisión Española, con quien espera seguir colaborando en el futuro: "Estoy super agradecida y, de hecho, no me atrevería a afirmar que la relación con ellos haya terminado para siempre".

En cuanto a su salida de la cadena pública, ha comentado que la vida le había dicho "te tienes que ir de la Española de momento porque no funciona tu programa". "Tenía dos opciones: o amargarme, o aprovechar. Las cosas pasan por algo, yo no he estado nunca en paro y eso es la leche", ha añadido.

Además, fantasea con "un programa nocturno, muy golfo, donde solo esté yo, donde me llevaría a Beige y me gustaría entrevistar a gente muy golfa. Entrevistar a personalidades extremistas, raras, incluso a psicópatas. Me encantaría entrevistar a asesinos".

Asimismo, ha hablado sobre su relación con Belén Esteban: "Es una relación normal, de dos amigas que somos muy diferentes en unas cosas, pero al mismo tiempo muy iguales en otras. Yo soy mucho más disciplinada que ella. En el método del trabajo no tenemos mucho que ver, pero somos bastante auténticas para lo bueno y para lo malo".