Javier Bardem se queda sin “Cortés y Moctezuma”

Era uno de los proyectos más ambiciosos de Amazon. A saber. el guión estaba escrito por Steve Zaillian, nominado en cinco ocasiones al Oscar al mejor guión adaptado u original por títulos como “La Lista de Schindler” (1993) y “The Irishman” (2019), entre otros, y Steven Spielberg era un de los productores ejecutivos junto a Gael García Bernal y Diego Luna. A eso hay que añadir la presencia de Javier Bardem elegido para interpretar a Hernán Cortés. Sin embargo, la producción es otra de las víctimas artísticas de la Covid-19.

Según publica “Variety” el proyecto se ha quedado en agua de borrajas. La explicación no puede ser más diplomática como realista: “En la situación actual, lamentablemente no hay forma de volver a montar la producción en un futuro cercano para lograr la escala y el alcance que se pretendía y que la serie merece. No tenemos más que admiración y respeto por Javier, Tenoch, Yoshira, Gael, Diego, Steve Zaillian y todo el elenco y el equipo de la serie y esperamos poder trabajar juntos de nuevo en el futuro”... Y punto y final para Amazon y Amblin.