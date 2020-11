El viaje musical de «Hey Joe» al trap con Omar Montes

Como bien dice el tema sin dueño, «Hey Joe», «Hey, Joe/ Where you gonna run to now?/ Where you gonna run to?», director de marketing de Live Nation, Joe Pérez-Orive, lleva varias semanas corriendo, con la salvedad de que sabe hacia dónde. Este domingo se emite el final de este viaje por la historia de la música, sus raíces y canciones que nos ofrece «Hey Joe» en Movistar+.

El primer episodio fue una sorpresa para todos, no tenía el nombre de ningún género musical, si no que se llamaba «Pause», todo lo contrario a lo que pretende «Hey Joe», pero Joe Pérez-Orive nos lo aclara: «En ningún momento se pensó en un programa así y hemos sufrido muchísimo haciéndolo, yo sobre todo, porque soy una persona muy pasional por la música». Así que juntó a varios artistas como Raphael o Mikel Erentxun para analizar el presente y el futuro de la industria musical, pero también como homenaje al sector a sus técnicos y a todos los profesionales del sector. «Empieza un poco con los ataques que ha sufrido la música: nos remontamos a napster, a hace cinco años Bataclán. a lo de Manchester... y como el mensaje al final viene a ser que por mucho o violento que sea el ataque, la música es tan maravillosa y tan brutal que siempre consigue ganar las batallas y que en este caso va a ser igual. Estamos en una pausa, pero vamos a volver», matiza.

En el segundo capítulo, «Viva el Reggae», se embarcó rumbo a Jamaica con Pepe Colubi y Joe Pérez-Orive confiesa que «me ha enseñado un montón y me ha permitido entender, por fin, la variedad de géneros dentro de un mismo género. Es un poco como si al flamenco le buscamos la rumba, la seguidilla, como explorar un poco dentro de un mismo territorio. También comprobar la trascendencia que tiene y cómo afecta en este caso el reggae, pues al nacimiento del punk, en Inglaterra.

Luego, rumbo a México compartió con Coque Malla los orígenes del corrido y el narcocorrido, y asegura que encontró «una profunda conexión con el dolor. Porque la canción tradicional mexicana es un poco como el blues, incluso como el flamenco: tiene esa faceta un poco terapeútica de la música. Y se escriben rancheras o corridos, como crítica social o como desahogo, para salir de una tristeza absoluta». Y también se llevó algo de Coque Malla: «En los viajes de México que son 5 0 6 horas nos íbamos cambiando el teléfono para ponernos canciones; me llevo su calidad humana y su gusto musical. Además le dije que va a ser una artista que no va a envejecer nada mal. Veo a Coque Malla de Crooner con 70 años...

Pisos de trap

Desgraciadamente fue en México dónde reciben la noticia de lo que estaba provocando el coronavirus en España y en todo el mundo. Afortunadamente ya habían grabado el 70% del programa, pero se quedaron sin poder asistir el festival «Vive latino». «De hecho, nosotros no queríamos volver porque hacerlo para confinarnos, mejor seguíamos grabando allí y luego nos vamos a Puerto Rico y grabamos otro», explica el músico. El capítulo que estrena Movistar + esta semana, bajo el título de «Viva el trap», en el que Joe quiere que lo primero que hagamos sea «desligarlo del reggaeton, ya que es un género mucho más cercano al rap de los 90, Public Enemy, el Bronx, o los movimientos de Los Ángeles». Para hacernos una idea del submundo que supone esta música en este viaje le acompaña Omar Montes y «durante la grabación del documental hemos estado en casas, en barrios de Barcelona, donde conviven 15 tíos de 14 a 18 años, que no hacen otra cosa que fumar porros y crear música». Joe Pérez-Orive considera que estos compositores «forman un espíritu, muy cercano a aquello que también nos criticaban nuestros padres cuando apareció el grunge: movimientos artísticos que tiene mucha más conexión con la calle».

«Hey Joe» emite su último episodio este domingo, pero la energía de su conductor no acabará ahí porque, como explica, «he nacido para trabajar y dedicarme a la música y he sufrido mucho viendo el abandono de las entidades públicas y de mucha gente», que durante la pandemia no lo pasó peor gracias a que gente como él siguió corriendo hacia adelante.