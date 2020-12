Así es ahora el actor de “Hola soy Edu, feliz Navidad”

Con la llegada de las Navidades renacen los anuncios televisivos de siempre, Campofrío, Coca-Cola... etc, pero también aquellos que ya forman parte del imaginario popular. Y por supuesto, aquel anuncio que acabamos odiando por repetitivo ha vuelto: “Hola soy Edu, feliz Navidad”. ¿Lo recuerdan? El responsable de hacer de aquel niño, Enrique Espinosa, ha vuelto a la televisión, pero el cambio físico es evidente.

Hola soy edu feliz navidad pic.twitter.com/OyWOFxJu5o — Enrique Espinosa - AgenciaNinja (@enrique_ninja) December 2, 2020

Corrían las navidades del año 1997 y en las pantallas televisivas arrasaba un anuncio de una compañía telefónica en el que un niño con gafas sentado en un sofá se dedicaba a llamar a todos los números de la agenda de sus padres para desearles felices fiestas diciendo: “Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!”. La campaña se convirtió en un éxito viral incluso antes de la existencia de Internet, en el anuncio más visto de toda la historia de la televisión y no había persona que no utilizase la frase para felicitar las fiestas a sus familiares y amigos. Después de esta campaña publicitaria, el niño de las gafas volvió a protagonizar más anuncios de la compañía telefónica y de otros productos como caramelos o diarios deportivos.

Enrique Espinosa en la actualidad hace tres años

Después de tres años fuera de las cámaras, salvo un anuncio de coches en 2018 y su aparición en “Sálvame” en las Navidades del mismo año, Espinosa se presenta en el programa Obrim Fil de Xavier Sardá y Ana Boadas, transmitido por RTVE Cataluña, y en el programa Planta Baixa de TV3. Y con este aspecto.

Enrique Espinosa en la actualidad

Parece que este será su año y ya se ha paseado por las televisiones intentando cumplir con la curiosidad de la gente que se asombran de su cambio físico.