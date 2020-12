Campofrío recuerda a los que se fueron en su anuncio de Navidad

“Si algo hemos aprendido en este 2020 es que cualquier día, por insignificante, extraño o difícil que parezca... merece ser vivido”, así anuncia Campofrío su tradicional anuncio de Navidad que este año hace un recuerdo emotivo de los que ya no están.

Con su habitual humor, los creativos de Campofrío han lanzado su spot navideño que comienza con una música tétrica y la figura de la muerte que encarna Quique San Francisco. Por cuestiones de azar, San Francisco se queda en la calle ataviado con la capa negra y la guadaña y deambula por las calles del centro de Madrid mientras los viandantes le ignoran.

Todo dentro de una campaña para que bajo estas circunstancias de la pandemia global, a la muerte ¡“Que te den”! celebrando la vida, “como si cada día fuera el último”. Destaca también las cosas buenas que ha tenido el confinamiento, como reencuentros familiares y bromea con los eufemismos que utilizamos sobre los muertos en una graciosa conversación entre Andreu Buenafuente y James Rhodes.

La actriz de “Cuéntame”, María Galiana, es la única que se enfrenta al sombrío personaje espetándole que no le tiene ningún miedo “porque he vivido siempre como he querido”. Al final del vídeo una voz que recuerda a la de Michael Robinson le pregunta a San Francisco si aún sigue vivo, asegurándole que “por aquí estamos bien, Pau Donés con la guitarra, Chiquito con los chistes...”.

Si algo hemos aprendido en este 2020 es que cualquier día, por insignificante, extraño o difícil que parezca… merece ser vivido. Os presentamos D.E.V. #DisfruteEnVida ❤️ #SaberDisfrutar https://t.co/dHTLvI4oR2 pic.twitter.com/vJPUYWvZZw — Campofrío España (@Campofrio_es) December 3, 2020

Un anuncio de buenas intenciones que matiza que “no hay día, por difícil que parezca, que no merezca la pena ser vivido”, y que también ha contado con la participación de Silvia Abril, Juan Echanove y Raúl Gómez