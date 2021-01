Las series que Netflix estrenará pronto: La casa de papel, Élite, Stranger Things...

Los amantes de las series esperan con ansia el estreno de las nuevas temporadas. Para aumentar la expectación de los fans, Netflix ha dado a conocer los estrenos que se lanzarán próximamente, previsiblemente durante el año 2021.

A través de su cuenta de Twitter, ha anunciado que pronto se estrenarán la segunda temporada de Love, Death & Robots, la quinta de La casa de papel, la parte B de la quinta temporada de Lucifer, la tercera de Sex Education, la segunda de Outer Banks, la tercera de You, la cuarta de Stranger Things, la temporada final de Atípico, la quinta de The Last Kingdom, la segunda de Love Alarm, la cuarta de Élite, la quinta y sexta de The Crown, la cuarta de Cobra Kai, la temporada final de Ozark y la segunda de Alice In Boderland.

La cosa no queda ahí. Netflix también ha informado que próximamente se podrán disfrutar de la segunda temporada The Witcher, Valeria, El vecino, Hache, Top Boy, Mortel y Blood & Water.

Tampoco olvidamos:

- 'The Witcher' T2

- 'Valeria' T2

- 'El vecino' T2

- 'Hache' T2

- 'Top Boy' T2

- 'Mortel' T2

- 'Blood & Water' T2

Y mucho más... — Netflix España (@NetflixES) January 14, 2021

La pregunta que todos los fans se hacen es: ¿Cuándo se podrá disfrutar de las nuevas temporadas de estas series? Pues parece que será en 2021 aunque la plataforma no lo deja del todo claro. En el hilo de Twitter asegura, con ironía y en broma, que los estrenos se producirán entre “hoy y el fin del mundo”: “Pero estamos de enhorabuena: el fin del mundo parece que es pronto”.