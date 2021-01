¿Quién será el famoso más valiente en «El Desafío»?

Serán ocho los valientes, los famosos que han decidido encarar una nueva etapa y esta vez no será enfrentarse a una canción, un baile ni tampoco a los fogones. El programa que empieza esta noche en Antena 3 viene bajo el nombre de «El Desafío» y cumplirá las expectativas con más de una encendida polémica incluida. ¿El cartel de los sin miedo? Jorge Sanz, Ágatha Ruiz de la Prada, Jorge Brazález, Kira Miró, David Bustamante, Gemma Mengual, Ana Peleteiro y Pablo Puyol.

Sin duda un grupo variado, como variadas serán las pruebas que se les pida. Así nos lo cuenta el presentador del programa, Roberto Leal. «Van a tener que afrontar pruebas muy distintas, algunas van a ser físicas, como que monten una torre con cajas de botellines a ver quién llega más alto o que participen en una carrera de una columna a otra a siete u ocho metros de altura. Retos muy espectaculares. Pero luego hay otra parte de pruebas mentales, como aprenderse el trino de 50 pájaros diferentes y ser capaces de reconocer cuál es el del jilguero azulado. Ha habido algunos muy divertidos y de mucha risa y otros con una tensión horrible».

Habrá muchas sorpresas dado que el plantel de concursantes es muy dispar ya como punto de partida. «Es una competición entre ellos, hay un ranking que va cambiando, pero ellos se lo han tomado como un verdadero desafío personal. Algunos habían participado en otros talents, pero no habían tenido que hacer una apnea, que es muy angustioso, a ver cuánto aguantaban».

Es un programa de entretenimiento, pero no de los de estar tranquilo «a veces nos hemos reído, pero también hemos pasado mucha tensión», dice Leal.

Y es aquí donde entra en juego el jurado. Ese jurado compuesto por el periodista Juan del Val, Santiago Segura y Tamara Falcó. «Ha habido enfrentamientos y tensiones entre los concursantes y el jurado», como ya nos adelanta el propio conductor del programa.

Abandonar el programa

Tantas como que Ágatha Ruiz de la Prada estuvo cerca de abandonar «El Desafío». Hacer las maletas, romper el contrato e irse. «Quiso abandonar por la tensión con el jurado, no fue dramático, pero sí se puso la cosa tensa. Todas las cosas que valora el jurado son subjetivas y cuando ellos se han esforzado tanto es complicado. Ágatha, de hecho, es de las que más me ha sorprendido», reconoce Roberto, que nos habla de ese polémico trío de ases: «Juan del Val es coherente con un discurso serio y a la vez irónico y sarcástico. Tiene argumentos sólidos. Santiago Segura no tiene filtro, lo que se le pasa por la cabeza lo dice. Y Tamara Falcó hace de bisagra, le da un toque más dulce, pero cuando tiene que sacar la guadaña la saca y no la ves venir. Está muy bien. Se ha entregado, incluso ha participado en algún desafío».

Diversión asegurada basada en la emoción al sacar a los famosos de su contexto y obligarles a exponerse a retos fuera de lo común. ¿Qué les vamos a ver hacer? «He visto a Kira Miró tocar la batería con Celtas Cortos que no te explicas cómo no la ha tocado en su vida y pensarás es fácil pues de verdad ponte en casa y me lo cuentas... O a Ágatha, que tiene un perfil más conservador, subida en una excavadora y hacer un laberinto de copas y llegar hasta el final para pinchar un disco con la excavadora. Hay que verlo, porque es de verdad cuando te das cuenta de la dimensión de los esfuerzos», afirma Leal.

Reconoce el presentador no haberse sentido del todo cómodo en esos momento de tensión, bien cuando jurado y concursantes se ponían al límite o cuando por las propias normas del juego lo imponían. «Ha habido pruebas muy duras. A mí la apnea me lo parece. Cuando estás debajo del agua no sabes lo que va a pasar. Era el único desafío en el que no se permitía música, aplausos, nada, un silencio sepulcral. Tú te puedes plantear las limitaciones de cada persona, y allí me ponía igual de colorados que ellos, por la inercia de aguantar la respiración también. Cuando acababa el programa llegaba a casa reventado. Son pruebas al límite, estás muy arriba porque ha salido bien o hundido, porque lo habían preparado mucho y no había salido y al segundo estás a tope con otra cosa. Me ha sorprendido su gestión de la frustración, porque son gente acostumbrada a que las cosas les salga bien», concluye Roberto, que cuenta las horas para el estreno.