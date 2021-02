Jorge González: «Era un artista con miedo, mucho miedo»

«Hasta que llueva» se llama el nuevo sencillo de Jorge González junto a Moncho Chavea. Toda una declaración de constancia. Así, entre la televisión y los escenarios Jorge González sigue siendo parte de aquel adolescente que participó con 17 años en «Operación Triunfo». Pero ese no fue su último «talent». Después ha estado en «La Voz» y en «Tu cara me suena», donde se proclamaba ganador de la edición más larga de la historia del programa, por causas de la covid. El artista reconoce que el concurso le ha permitido quitarse muchos temores: «era un artista con miedo, mucho miedo. Me he dado cuenta de que puedo ofrecer muchos registros e incluso hacer un musical o cantar en inglés y en italiano». Precisamente, con los idiomas le ha picado el gusanillo: «con el inglés había tirado la toalla. Me he dado cuenta de que es como la montaña rusa en la que no te atreves a montarte y cuando lo haces te das cuenta de todo lo que te estabas perdiendo solo por el miedo». Un viaje a Finlandia le marcó: «me sentí tonto, incapaz», por no conocer el idioma internacional por excelencia.

«A veces siento que he tenido que esforzarme el doble que el resto para no encasillarme», en el flamenco, reconoce Jorge. Pero de lo que realmente está agotado es de que le comparen con Ricky Martin: «me lo dicen desde siempre. Es un referente para mí, pero nunca ha sido intencionado. Una lástima que no me tocase en el pulsador», se ríe el artista.

La tele, su escenario

«En redes sociales, los primeros días de programa, me di cuenta de que nadie daba un duro por mí y eso me animó a callar bocas, a demostrar que era mucho más que flamenco», incluso más que cantante. «Me encantaría trabajar como presentador. La tele me apasiona, me parece una máquina de hacer feliz en masa». Su referente es Roberto Leal, aunque le gustaría dirigirse a otro público. Siente que el adolescente de 13 años es ignorado por la televisión: «Me encantaría resucitar «Megatrix», se han perdido ese tipo de programas de fin de semana que mezclaban música con entretenimiento para jóvenes». El cantante también reconoce que «me encantaría participar en Masterchef», todo lo dice con una ilusión tremenda.

jorge gonzalez

Pero más allá de sus aventuras televisivas, su sueño sigue en el escenario: «Quiero ir a Eurovisión», «pero sin prisa», añade. «Alguna vez me han propuesto presentarme a la prueba preliminar pero solo con dos semanas de antelación y he tenido que decir que no. Quiero hacer las cosas bien». Así, seguiría los pasos de otro ganador de «Tu cara me suena» como Blas Cantó, que representará a España en la edición de este año con una de las dos canciones que presentará en una gala que está preparando RTVE. «Lo va a hacer de maravilla», desea Jorge.

Ahora disfruta de su nuevo trabajo junto a Moncho Chavea, aunque hasta hace muy poco no había firmado con ninguna discográfica. «Lo cierto es que son como las zapatillas para andar. Sin ellas no suenas en la radio ni en ningún sitio. Pero prefería estar un tiempo solo antes que guardado en un cajón de una multinacional. Ahora ha firmado con Brea Records, «una empresa pequeñita pero con mucha ilusión».