Jorge González, ganador de “Tu cara me suena”

Fue una noche llena de emociones y sorpresas en la que los espectadores pudieron disfrutar de las actuaciones más memorables del talent musical “Tu cara me suena”. Jorge González, Cristina Ramos, Nerea Rodríguez, Gemeliers, Rocío Madrid, María Isabel, Belinda Washington, Mario Vaquerizo y El Monaguillo fueron los participantes de la octava edición del programa que ganó Jorge González, cumpliendo así un sueño.

El artista Jorge González interpretó el tema “Mi Héroe” de Antonio Orozco, que además estaba presente en la gala final en directo y que hizo las delicias de los espectadores y de los jueces. El artista no solo ha rendido homenaje al artista, sino que gracias a su constancia y respeto por su trabajo, ha sido capaz de dejar sin respiración a muchos de los presentes en el plató. Finalmente, con el 36% de os votos del público, Jorge se ha alzado con el título de mejor imitador.

NEREA RODRÍGUEZ, SEGUNDA FINALISTA

Nerea Rodríguez ha llegado a la final tras ganarse su merecido pase por su brillante trayectoria en esta octava edición. Y la ha cerrado por todo lo alto como segunda clasificada con el 34% de los votos. La joven concursante ha elegido a Christina Aguilera y su canción ‘Beautiful’ para demostrar, por última vez, que merecía ganar el concurso. ¡Nerea irradia belleza por los cuatro costados!

CRISTINA RAMOS, TERCERA FINALISTA

Cristina Ramos ha alzado su voz por última vez en la octava edición de ‘Tu cara me suena’ para interpretar un himno de la película The Greatest Showman (El Gran Showman) ‘This is me’ en la piel de la actriz Keala Settle. La concursante ha acostumbrado a la audiencia a verla hacer magia desde la primera vez que pisó el escenario del programa, pero Cristina ha vuelto a demostrar que su talento no tiene límite y ha silenciado el plató con una actuación deslumbrante, clasificándose como tercera finalista con el 30% de los votos.

GEMELIERS, CUARTOS FINALISTAS

Pocos han sido los valientes de meterse en la piel del maestro Alejandro Sanz a lo largo de todas las ediciones de ‘Tu cara me suena’, pero sí de algo pueden presumir los hermanos Daniel y Jesús Oviedo es de valentía y superación, dejando los miedos a un lado y crecer gala a gala.

Gemeliers han querido cerrar su paso por la octava edición interpretando ‘Desde cuándo’ convertidos, por partida doble, en el artista, y han dejado el listón muy alto. Finalmente, han quedado en cuarta posición tras la votación del público.

ROCÍO MADRID, QUINTA FINALISTA

Rocío Madrid ha sido todo un descubrimiento y gala a gala, dejando ver hasta dónde podía llegar su talento por la imitación.

Aunque ella no se lo esperaba, la concursante obtuvo el último pase a la Gran Final y no ha querido defraudar a nadie. Rocío ha echado la mirada atrás para cautivarnos con ‘Me cuenta tanto olvidarte’, de Mecano, una actuación de altura que le ha valido el quinto puesto en la clasificación final. A toda la familia de ‘Tu cara me suena’ nos costará mucho olvidarnos de Rocío.

Las actuaciones de los concursantes que se quedaron a las puertas de la final

La transformación de María Isabel desde la gala 1 a la 16 ha sido bestial. La cantante llegó con fuerza y arrasando, pero a medida que pasaban las semanas mostraba sus talentos ocultos que fueron encandilando tanto al jurado como al público.

La concursante, que se quedó a las puertas de la final, ha puesto en pie al plató como la mexicana Thalía y su ‘Rosalinda’. Aunque ya sea toda una estrella, en ‘Tu cara me suena’ la hemos visto brillar un poco más si cabe.

Belinda Washington y Yolanda Ramos ha colgado el cartel de ‘risas aseguradas’ nada más salir del clonador en la piel de Luis Aguilé y Fernando Esteso.

Las dos actrices han recordado que ‘Es una lata el trabajar’ protagonizado unas de las actuaciones más divertidas de toda la edición. Belinda nunca decepciona y la visita de Yolanda siempre es sinónimo de diversión y locura.

Mario Vaquerizo y El Monaguillo, como no podía ser de otra manera, han sacado una carcajada a los espectadores con una actuación muy particular: los concursantes ha elegido la canción ‘Uno’ de Little Big, una agrupación rusa de música rave originaria de San Petersburgo.

Antonio Orozco emociona con ‘Entre sobras y sobras me faltas’ en la Gran Final

El artista es pura pasión y emoción, y ha llegado a la final de ‘Tu cara me suena’ para enamorar al compartir un trocito de su corazón con su nueva canción ‘Entre Sobras y Sobras me Faltas’.

Roberto Leal y Samantha Gilalbert, únicos e irrepetibles, brillan con luz propia como invitados

Roberto Leal y Samantha Gilalbert se han reencontrado en el plató de ‘Tu cara me suena’ para hacernos disfrutar con su actuación convirtiéndose en La Cabra Mecánica y María Jiménez para escribir ‘La lista de la compra’. ¡Han dejado el supermercado vacío con tanto arte!