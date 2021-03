Martínez-Almeida sobre el caso Bárcenas: “Quien tenga que pagar que pague, yo confío en Esperanza Aguirre”

Con no poca expectación acudía a “El Hormiguero 3.0” el Alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida. Y la cosa que prometía comenzó entre risas al medirse, de altura, Pablo Motos y alcalde nada más salir al plató. Para las apuestas, ganó Pablo Motos. 168 cm frente a los 168 de Martínez-Almeida.

“No sé por qué, pero a mí me salta publicidad de zapatos de quieres ser más alto”, comentó Pablo Motos nada más sentarse. “No, a mí me pasa con Google que la primera búsqueda es Almeida estatura y la segunda Almeida novia”, dijo justo antes de irse a la publicidad.

¿Cómo fue el primer día como Alcalde?

Pablo le hizo recordar a Martínez- Almeida cómo fue el primer día en el cargo: “Estuve cuatro años de concejal, pero nunca había estado en el despacho del alcalde y no sabía ni qué tenía que hacer. Decidí irme a comer con mi familia y celebrarlo y luego me quedé hasta la una de la mañana. La Alcaldía de Madrid es un montruo. Es mucha gente, pero muy buena gente”, apuntó.

El cambio de sede del PP

Pablo no hace regalos envenenados.

“Me parece una buena idea cambiar de sede. Los españoles nos piden ejemplaridad. En este mundo en el que los símbolos son potentes, estamos cansados de esto. Lo importante no es la sede sino la calle. Soy poco sentimental. Mira en el Calderón he llorado, he reído, también he ganado, pero en el wanda también soy feliz”.

Del atleti a muerte

Contó el alcalde de dónde le viene la afición al fútbol, “por mi madre” y recordó algunas anécdotas familiares. “Me di cuenta de lo dura que es la política cuando tuve que ir a Valdebebas, mi madre salió de la tumba. ¡Tuve que elogiarles! Con Sergio, me acuerdo que le dije que tenía una buena trayectoria y todo eso, pero que borraría diez segundos de su vida”.

Caso Bárcenas

Pasó Pablo Motos por el tema escabroso: Bárcenas. “Acabará con la sentencia que se tenga que dictar. Todos muy tranquilos. Ahora toca el juicio y quien tenga que pagar que lo pague, con independencia de quien sea. Soy muy amigo de Esperanza Aguirre. Confío en ella. Espero que acabe lo anes posible y con lo mejor para Esperanza”, apuntó Martínez-Almeida.

Fue Motos quien sacó a colación que un hermano del Alcalde se había presentado por Vox en Soria, “sí, pero creo que va a volver a la casa común”, dijo, aunque un hijo suyo al visitarlo me dijo “Pues a mí me gusta mucho más Ortega Smith que tú, que eres un acomplejado”, recordó entre risas. Salieron después las hormigas y su doble, el gran Carlos Latre.