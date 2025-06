Ana Rosa Quintana, apenada por la cancelación de 'La familia de la tele': "Su sitio es Mediaset"

Ana Rosa Quintana regreso a las mañanas de Telecinco y esta vuelta a la franja matinal de la televisión español le ha aupado para conseguir el galardón de 'Mejor creadora de opinión' organizado por los Premios Maga de Magas, perteneciente a 'El Español'. La madrileña ha atendido a la prensa durante la alfombra roja y en unas declaraciones a 'El Televisero', se ha pronunciado sobre la cancelación por parte de RTVE de 'La familia de la tele', comentando que está "triste por sus compañeros" y como en su día comentó Kiko Jiménez, el equipo de La Osa Producciones, "no debería haber salido de Mediaset".

Un binomio necesario

Ana Rosa Quintana ha mostrado su tristeza ante la cancelación del programa 'La familia de la tele', subrayando que le “da pena por la gente que trabaja en el programa, que han sido compañeros míos, por los redactores y por toda la gente”. La presentadora ha reconocido el esfuerzo del equipo y ha señalado que, aunque no tenía expectativas claras, había cierta inquietud en su entorno: “Yo no tenía ninguna idea preconcebida de qué iba a pasar. De hecho, estábamos preocupados”. Esta preocupación estaba relacionada con el nivel del equipo rival, al que valora positivamente: “Claro, estábamos preocupados porque era una competencia… que los conocemos y son gente de mucho talento”. En su análisis, Ana Rosa también reflexiona sobre la relación entre los programas y el perfil de cada cadena, apuntando que “muchas veces hay cadenas que tienen una historia y un público determinado y a lo mejor para ellos su sitio era más en Mediaset y a lo mejor en La 1…”. Finalmente, asume con naturalidad la volatilidad del medio televisivo: “Pero bueno, es que la tele es así. Hoy estás, mañana no estás, mañana estás en otro sitio”, espetó finalmente.

La audiencia condena a 'La familia'

'La familia de la tele' era una de las grandes apuestas de José Pablo López como Director General de RTVE. La llegada de la constelación 'Sálvame' al ente público estaba llena de expectativas y de momentos la audiencia le ha dado la espalda al magacín de actualidad y crónica social que presenta María Patiño junto a Inés Hernand y Aitor Albizua, con Belén Esteban, Kiko Matamoros y Lydia Lozano entre otros en el grupo de colaboradores del programa. RTVE ha tomado la decisión de cancelar 'La familia de la tele', según ha adelantado el periodista Martín Alegre en Informalia. Aunque aún no se ha comunicado oficialmente, fuentes internas de Prado del Rey confirman que la resolución está tomada y solo queda por definir cuándo y cómo se anunciará públicamente. El miércoles marcó un 5,4% de share y tanto el jueves como el viernes, debido a la actualidad política por la dimisión de Santos Cerdán tras el informe de la UCO, no hubo programa.