Silvia Abril recuerda entre lágrimas los días que paso Jordi Sánchez en la UCI: “Se despertó fatal”

Jordi Sánchez ha pasado un calvario con el coronavirus. El actor estuvo un total de 24 días en la UCI luchando contra el virus, al que finalmente venció recibiendo el alta pocos días atrás. “Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable”, dijo en una reciente publicación en su cuenta de Instagram en la que agradecía el trabajo de los médicos y el apoyo recibido.

Silvia Abril, su compañera de reparto en ‘La que se avecina’, se ha emocionado en una entrevista en el programa ‘Liarla Pardo’ al recordar lo que ha pasado su compañero con el covid-19: “Él se despertó fatal. Se vio fatal, desubicado... Él ya lo contará, yo ya le he dicho que lo escriba todo en un libro”, afirmó entre lágrimas.

La actriz, que interpreta el personaje de Violeta Recio, hermana de Antonio Recio (Jordi Sánchez), en la mencionada serie, ha recordado el cariño y el apoyo que le dio durante esos difíciles días: “Estos 24 días que ha estado él, intubado, bocabajo, en una UCI como tanto más, le hinché el móvil a mensajes, a canciones... Cuando encendió el teléfono tuvo que estar sepultado de amor”, dijo emocionada.

Sobre los negacionistas del covid-19, dijo que no les puede entender: “No me cabe. Muchas veces pienso que a estas personas no se les ha muerto nadie por covid. Sino no hablarían así”. El pasado 15 de febrero, Silvia Abril publicó una imagen en su Instagram dado ánimos a Jordi Sánchez, mientras este luchaba contra el virus en la UCI: “Ya tengo ganas de estar de nuevo así contigo. Cada día te envío toneladas de energía de la buena y muy pronto estarás maravillosamente bien. ¡Te quiero segundo marido!”.