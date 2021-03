Jordi Sánchez sobre el coma por coronavirus: “Viví en un mundo paralelo durante 24 días”

El actor Jordi Sánchez ha confesado en una entrevista para Catalunya Ràdio cómo fue su experiencia ingresado por haber dado positivo en coronavirus. Fueron 24 días en coma en los que parecía vivir “en un mundo paralelo” y donde sufrió la angustia de pensar que uno de sus hijos había muerto y no se atrevía a preguntar.

Afortunadamente esta semana ya pudimos comprobar que el actor Jordi Sánchez había conseguido salir del hospital tras más de mes y medio en la Fundación Jiménez Díaz. Pero comenta que será difícil olvidar lo que pasó mientras estaba ingresado. “Los primeros días son como una gripe. Yo tampoco tuve mucha fiebre, pero no terminaba de encontrarme bien”, explica el actor, que cree que se contagió durante el rodaje de su última película: “Nos ponían el palito por la nariz y nos miraban con lupa, pero hay un momento en el que tienes que trabajar sin mascarilla. Cuando te la quitan no sabes si la persona que tienes delante está contagiada o no”.

Ahora, Sánchez asegura estar “disfrutando de la vida” rodeado de su familia e intentando olvidar cuando el contagio le llevó a una neumonía que acabó en un coma en el que asegura que creyó “vivir en un mundo paralelo durante 24 días”.

Drogas y alucinaciones

“Estás tan drogado que todo lo que sueñas te parece real. Es terrible. Pierdes la noción del tiempo y alucinas. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños”, relató el actor durante la entrevista, a la vez que confesó que la peor sensación fue cuando llegó a creer que uno de sus hijos había muerto: “Estaba triste y hecho una mierda. Hasta el tercer día no me atreví a preguntar si lo que había soñado era verdad. Luego me dijeron que no y me puse a llorar. Incluso llegué a hacer los papeles para enterrar a mi hijo”.