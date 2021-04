“Cómo conocía a vuestra madre” volverá como spin off

Desde 2014 se había intentado sin éxito. Pero parece que ahora, una continuación de la sitcom de éxito “Cómo conocí a vuestra madre” está en marcha tras recibir el visto bueno de la plataforma Hulu. De lo poco que se sabe de la nueva serie es que contará con la participación de Hilary Duff y está creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, según informa “Deadline”.

Hace siete años los creadores originales de HIMYM (en inglés) Craig Thomas & Carter Bays y Emily Spivey escribieron un piloto para la CBS protagonizado por Greta Gerwig y Drew Tarver, pero no tuvo ningún éxito. En 2016 Aptaker y Berger hicieron un nuevo intento, pero enseguida fueron fichados para hacer “This is us” y el proyecto quedó aparcado. En 2018 la escritora Alison Bennett hizo un nuevo intento que también fracasó.

Ahora Hulu acaba de darle luz verde a la secuela que contaría con 10 episodios con Hilary Duff como protagonista por pedido expreso de sus creadores y en los que interpreta a Sophie, que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre igual que lo hizo Josh Radnor, interpretando a Ted Mosby, en la serie original. La historia comienza en 2021 cuando Sophie y sus amigos pretenden conocer quienes son y cómo enamorarse.

Duff también producirá la serie, que utilizará un enfoque de cámara única y múltiple similar a su predecesor. Carter Bays y Craig Thomas, quienes crearon la original , también serán productores ejecutivos de la serie, que es producida por 20th Television. Adam Londy se desempeñará como coproductor ejecutivo. Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment, calificó a HIMYM como una de las “comedias más innovadoras y queridas” de la televisión. “Isaac y Elizabeth tienen una versión inspirada de esta nueva versión que honra lo que Carter y Craig crearon con el original y hace avanzar la franquicia. Isaac y Elizabeth han demostrado ser ricos narradores y excelentes socios para nosotros en Hulu Originals y en toda la familia de Walt Disney Company. Junto con la pasión y la energía contagiosa que Hilary aporta a cada papel que asume, estamos ansiosos por vestirnos y atraer al público con “Cómo conocí a vuestro padre “, agregó.

Aptaker y Berger agregaron: “Estamos más que emocionados de traer How I Met Your Father a Hulu. La icónica serie original de Carter y Craig revolucionó la comedia de media hora, y nos sentimos muy honrados de llevar la antorcha hacia la próxima generación, y nada menos que con Hilary Duff. No podemos esperar a que el público conozca a Sophie y su equipo, y los vea volverse a sí mismos y encontrar el amor en la ciudad de Nueva York de hoy en día. Y esperamos que nadie piense que es extraño que Bob Saget interprete la voz de la vieja Hilary Duff “.