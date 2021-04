«Especial Objetivo» reflexiona: «¿Qué le está pasando a España?»

Este viernes el país se quedaba atónito cuando los candidatos a las elecciones a la Comunidad de Madrid de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y de Vox, Rocío Monasterio, se enzarzaban en un intercambio de descalificaciones en un debate organizado por la cadena Ser y moderado por la periodista Àngels Barceló. El programa terminó abruptamente cuando el ex vicepresidente abandonó los estudios de radio y, tras denunciar amenazas contra su vida ante la Policía, aseguró que no haría más debates en los que estuviera invitado el partido que lidera Santiago Abascal.

La importancia de un debate

Tras lo ocurrido ese día en la campaña electoral, que supuso también la negativa de Más Madrid a acudir, y la suspensión del debate previsto para hoy en la cadena de Atresmedia, laSexta ha puesto en marcha «Especial Objetivo: Democracia y convivencia», un debate diferente para analizar qué está pasando en España, y si está en riesgo la convivencia en nuestro país. En medio de una de las campañas electorales más broncas que se recuerdan, el programa «El Objetivo», presentado por Ana Pastor, prefiere ofrecer una apuesta apartada de la crispación reinante. «El hecho de que no haya debate, si nos vamos antes de lo que pasó el viernes, creo que también ahí la reflexión debe ser socia», explica a este diario la periodista, que insiste en que «cuando un político no da la cara, cuando un político no va a las entrevistas difíciles y cuando no va a los debates para no confrontar ideas, la sociedad también tiene algo que decir». En esta, que debiera ser nuestra normalidad democrática, Pastor opina que «más allá de quién emite los debates o quién los hace, creo que tiene que haberlos. Es muy importante que se puedan confrontar ideas. La palabra es importantísima, especialmente en un país como el nuestro, donde la polarización y la crispación son tan altas. A mí me parece que es una buena manera de decirle a la gente qué quieres hacer con tu país». Ante el descalabro de negarse a debatir en el espacio preparados por laSexta, el equipo de «El Objetivo», «a la misma hora a la que se iba a emitir el debate electoral, nos parece que es perfecto optar por un momento de reflexión, de pararnos y de decir ’'qué narices está pasando’'. Por qué estamos llegando a este punto en el que, e incluso el debate, las palabras elegidas son de una agresividad extrema», y hay que sacar la campaña del foco «puramente periodístico y político».

Así, el programa que se emite esta noche en «prime time» (22:30), se anuncia como un debate y análisis al que asistirán el filósofo y pedagogo José Antonio Marina; la catedrática de Ética, Adela Cortina; el catedrático en Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, Víctor Lapuente; y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, entre otros invitados. Las preguntas que se dirimirán serán «¿Qué está pasando en España? Añade Ana Pastor la cuestión de «¿cómo hemos llegado hasta aquí? Buscar, frente al nivel de polarización y de crispación, bajar la temperatura, ir más a un ámbito de la reflexión. Por eso los cuatro invitados no son periodistas, ni gente con los que habitualmente analizamos la actualidad, sino que son de ámbitos completamente diferentes, de la ética, de la filosofía. Incluso Víctor Lafuente que viene de Suecia», para hacer el ejercicio de mirar «hacia otros países para ver qué está ocurriendo allí».

Quizá, como explica Pastor, es importante averiguar «si ha influido la pandemia y el año y pico que llevamos, en esta tensión política. Y cómo se traduce también en la calle». Y este programa especial nace de la idea de que la responsabilidad de este momento, no sólo está en los políticos: «Si hay candidatos que extreman el discurso y practican el del odio, y reciben el premio del voto a cambio, pues quizá no es sólo un problema de los políticos, sino también de la propia sociedad».