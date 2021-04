Pablo Iglesias e Íñigo Errejón fuerzan a laSexta a cancelar el debate de las elecciones de Madrid

LaSexta ha tenido que tomar una decisión de urgencia y ha decidido cancelar su debate previsto para el próximo 26 de abril después de lo que ha sucedido este viernes durante el debate de la SER entre Pablo Iglesias y Rocío Monasterio. Según ha informado la cadena, la cita se ha encontrado con la negativa de varios candidatos a mantener nuevos debates previos a los comicios.

Es el caso de Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, y también de Íñigo Errejón, el líder de Más País. Ambos han anunciado que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid después de lo ocurrido esa mañana en la SER. Pablo Iglesias ha abandonado el estudio de radio porque Vox insistía en cuestionar la veracidad de las amenazas de muerte al exvicepresidente.

“En democracia no son aceptables las amenazas de muerte”, ha dicho Iglesias en La Sexta. “La ultraderecha es el mayor peligro para la democracia”. Iglesias ha anunciado además que ha presentado una denuncia en comisaría por las amenazas dirigidas a él y a su familia. “No se puede debatir con quien está en contra de la democracia”. Iglesias ha agradecido que Mónica García (Más Madrid) y Ángel Gabilondo (PSOE) hayan decidido detener el debate. “Se acabaron los debates con la ultraderecha”, matizó Iglesias.

En la misma línea, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado a través de su perfil oficial en Twitter que “no hay condiciones para debatir así. No más shows regalados a la extrema derecha. Este ha sido el último. A barrerlos en las urnas”.

No hay condiciones para debatir así. No más shows regalados a la extrema derecha. Este ha sido el último. A barrerlos en las urnas. — Íñigo Errejón (@ierrejon) April 23, 2021

En cuanto al candidato socialista, Ángel Gabilondo, fuentes del PSOE a laSexta han señalado también en la misma línea, que el requisito para cualquier debate es condenar la violencia y que no caben los que dan cobertura a las amenazas de muerte. “Esto va de democracia”, insisten. Así, dan a entender a laSexta que el PSOE no acudirá a ningún debate más con Vox porque la formación de extrema derecha no condena esas amenazas.