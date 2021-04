Àngels Barceló: “Me hubiera gustado que Pablo Iglesias hubiera vuelto al debate”

Àngels Barceló, periodista y moderadora del debate en la Cadena Ser entre los candidatos en las elecciones de la Comunidad de Madrid, del próximo 4 de mayo, ha dado su opinión sobre lo sucedido esta mañana entre Pablo Iglesias y Rocío Monasterio frente a las cámaras del programa de Cuatro, ‘Todo es mentira’. Iglesias abandonó el debate después de que Monasterio pusiera en duda las amenazas de muerte que este recibió un día atrás.

La periodista ha contado al mencionado programa que nunca había visto “en directo” tanta violencia dialéctica entre adversarios: “Mira que soy mayor ya, pero lo de hoy no me había pasado nunca”. La moderadora del debate ha proseguido explicando que ha vivido el encontronazo entre Iglesias y Monasterio “con tensión” por ver “cómo reaccionaban los candidatos” y por ver cómo reaccionaba ella misma: “Ahora con el paso del rato, lo vivo con una cierta tristeza y una cierta decepción”.

Àngels Barceló ha contado que ha intentado “salvar el debate, pensando precisamente en los madrileños”. Además, ha puntualizado que en este encuentro entre candidatos, “había otro hilo conductor que no se podía obviar”, en referencia a las amenazas de muerte que recibió Iglesias: “Eso ha viciado el debate desde el inicio”.

Sobre la marcha del estudio del candidato de Podemos, ha afirmado: “Me hubiera gustado que Pablo hubiera vuelto para decir, ‘vamos a hablar aquí de esto, vamos a hablar con esta señora’, que es la que no le cree a usted y ‘vamos a explicarle lo que es la democracia’”.

“Monasterio ha buscado que la expulsara, he hecho el esfuerzo de no caer en la provocación”

Preguntada si pensó en expulsar a Rocío Monasterio del debate, dijo: “No, no me he planteado expulsarla. Lo hubiera hecho si ella hubiera proferido amenazas”. Sobre este asunto, ha opinado que cree que esto “no significa blanquear al fascismo” porque “a Vox le vota gente y tiene representación en la Asamblea”, aunque ha confesado que “este es un debate eterno que algún día tenemos que abordar”.

También, ha dicho que Monasterio quería que ella la expulsase del debate: “Ella ha buscado que yo la expulsara, pero creo que en democracia se actúa así. He hecho el esfuerzo de no caer en la provocación”. Sobre la actuación de la candidata de Vox en este debate, ha opinado que “es curioso” que tengan protagonismo “en estos momentos”, pero después, “cuando se habla de propuestas, de qué hay que hacer, de dónde hay que invertir el dinero público, de la pandemia o del Zendal, no tiene propuestas y no tiene argumentos”: “Yo creo que ahí queda descalificada”.

Por último, ha asegurado que Monasterio se ha ido del estudio increpándole, “hablando de la dictadura de la Ser”: “Yo no he tenido ningún interés en ello”. Tras lo sucedido, cree que “salimos perdiendo todos”: “En el debate de hoy no ha ganado nadie. Quiero pensar que lo de hoy es un punto de inflexión. A partir de hoy, nada puede ser igual”.