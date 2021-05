«Mask Singer» vuelve con más secretos que nunca: «No se lo cuento ni a mi madre»

Si Mask Singer rompió moldes en su primera edición, en su segunda Antena 3 ha tirado la casa por la ventana. Además de garantizar la presencia de famosos internacionales de primer nivel, el formato cuenta con importantes novedades. En esta segunda edición la competición no solo se celebrará encima del escenario, sino que también se librará una rivalidad total entre los investigadores, quienes lucharán por hacerse con los «prismáticos dorados». Este galardón reconocerá al investigador que más enmascarados haya adivinado. Javier Ambrossi, Javier Calvo y José Mota, que repiten en dicho rol, estarán acompañados por Paz Vega, quien en la primera edición participó bajo la piel de «Catrina». Malú no repetirá como investigadora.

Desde la Dirección del programa se sienten muy orgullosos del casting de este año, pero también de «haber incrementado la dificultad de las pistas». También valoran la experiencia que muchos miembros del equipo ya arrastran del año anterior, lo que permite que disfrutan todavía más de los entresijos del programa. También han desvelado la aparición de «la máscara digital». Este nuevo enmascarado, conocido como «La Dama Centella», se emitirá en forma de contenido exclusivo en ATRESplayer PREMIUM y estará patrocinado por AliExpress. En definitiva, este formato internacional llega cargado de novedades y giros, pero que todavía no se pueden detallar. «No se lo cuento ni a mi madre», ha asegurado Javier Calvo.

Por su parte, Paz Vega ha reconocido que este año ha entendido a los investigadores: «El año pasado no me podía creer que no identificasen mi voz, pero cuando te sientas donde ellos descubres que hay muchos factores que te distraen del elemento fundamental, que es la voz». Sus compañeros aseguran que «muchos participantes han seguido la escuela de Paz e intentan confundirnos con acentos y cambios de voz», lo que le permitió a la actriz ser la ganadora de la primera edición.

Desde la dirección del programa también han aclarado que «aquí no gana el que mejor canta», ya que intervienen muchos factores, como la personalidad de cada máscara, la intriga que genere el enmascarado o la canción escogida. También han descartado la posibilidad de que algún día el formato se pueda hacer con voz en directo. «Es imposible por el calor que pasas dentro de las máscaras y las dificultades de acústica que producen», aseguraba Paz Vega.

A pesar de que Georgina, una de las participantes de Mask Singer que más impactó, se fuese en la primera gala, desde la producción del programa aseguran que «no nos da pena cuando se va un famoso de mucho prestigio, es la magia del formato, que cualquiera puede perder sin importar su identidad». «A los que realmente les da pena irse es a los propios famosos, a todos les gustaría quedarse hasta el final», apunta Arturo Valls.