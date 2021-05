De la Morena da su opinión de la serie a ‘Los Reyes de la Noche’

La entrevista empieza entre risas ante la petición de los actores de que José Ramón no fuera muy duro criticando la serie. En ese sentido, Javier Gutiérrez si reflexiona y asegura que “cree que algunos no han entendido lo que hemos tratado plasmar en la serie; José María García y José Ramón de la Morena son los dos periodistas deportivos más importantes de este país”.

“Nadie niega en la serie el gran periodismo deportivo que hacíais, al revés, esta serie es un tributo a aquel momento”, defiende Javier que añade que “no pretendernos reírnos ni hacer mofa de nuestros personajes. Se hicieron cosas muy buenas y yo me he hartado de decirme que hace falta la autenticidad de los periodistas de aquel entonces”.

Una serie que la define para todo tipo de espectadores porque hay una generación que no conoce a los personajes. Se ha hecho desde la comedia y los especialistas críticos la han calificado como una de las sorpresa de la temporada.

En la misma línea apunta Miki: “Se parte de la rivalidad que tuvisteis pero son dos personajes de ficción, no se narra la vida de nadie en la serie. Yo no he hecho de ti en la serie, es un personaje ficticio. Siempre ha sido una voluntad de hacer un tributo de aquel periodismo que sentó las bases del periodismo actual”.

Un Miki que recuerda que conoció a García a través de las imitaciones de la época pero que con los guiones y que posteriormente ha leído mucho sobre la historia de ambos.

La opinión de De la Morena

De la Morena se ha interesado por lo que sintieron ambos interpretando a ambos personajes. En opinión del presentador de El Transistor, la serie está demasiado caricaturizada porque en su día se hacía muy buen periodismo. José María García hizo cosas históricas con sus retransmisiones de ciclismo mientras que en su caso, Joserra confiesa que el periodismo es algo muy serio y con lo que en su época pasó miedo con amenazas e incluso algún episodio en el que le amenazaron con armas. Recuerda que destaparon algo tan grave como que un jugador del Barcelona intentó comprar a uno del Real Madrid para hacer un penalti.

“Esto lo veo un tema más de guion, ojalá que los guionistas tomen nota. En la serie echo de menos lo que es la radio de noche. Echo también de menos el personaje del divo que era el futbolista de la época” y termina De la Morena con una pregunta “¿Hay segunda temporada?, Sí, uff qué miedo”.